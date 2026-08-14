Un Mieres para disfrutar (caminando): trescientas personas han recorrido el concejo este verano en el marco del programa de rutas turísticas

El Ayuntamiento de Mieres ha informado de que casi 300 personas han participado ya en las citas del programa de Rutas Turísticas "Disfruta Mieres". Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la concejalía de Turismo, que dirige Álvaro González, "con el objetivo de ofrecer propuestas de interés durante estos meses de verano y dar a conocer el patrimonio cultural, natural, etnográfico, histórico e industrial del concejo".

"Disfruta Mieres", explicó el Ayuntamiento, continúa durante lo que queda del mes de agosto y también en septiembre. De esta forma, "aún se puede disfrutar de las rutas turísticas, visitas guiadas y recorridos del bus turístico en las fechas programadas".

Plazas

Aunque algunas de las citas que quedan en agosto ya tienen todas las plazas cubiertas, incluso con lista de espera en algunos casos, lo cierto es que quedan algunas plazas libres en algunas actividades. En este sentido, señaló el gobierno local, queda hueco para la Ruta Etnográfica por el Valle de Cuna del miércoles 19 de agosto, para la ruta "De bocaminas y pozos: el valle de Turón" del jueves 20 de agosto y para la visita guiada "Templos románicos en el Camino de Santiago", del día 21 de agosto. Las personas interesadas pueden inscribirse en la web municipal.

En esta edición de "Disfruta Mieres" , el gobierno local ha decidido abrir las inscripciones de forma escalonada. Por ello, el próximo día 21 de agosto se abrirá el plazo para poder inscribirse en alguna de las actividades del mes de septiembre, que también incluyen visitas guiadas, rutas etnográficas, o el bus turístico de los domingos en Mieres.