Nuevas mejoras en la carretera de Turón: el tramo entre Lago y Urbiés se reparará con 2,4 millones de euros

El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este viernes un gasto de 2.471.089 euros para proseguir con las onbras de mejora de la carretera la AS-337 (Sotrondio-Figaredo), la vía que conecta los concejos de San Martín del Rey Aurelio y Mieres a través del valle de Turón. Esta obra se suma a una primera fase que supuso un desembolso de 1.555.680 euros. En esta ocasión los trabajos se centrarán en el tramo comprendido entre Lago y Urbiés.

Las labores previstas, explicaron responsables del Principado, "supondrán la mejora de la vía y el refuerzo de la conservación, así como de la seguridad vial y la comodidad de las personas usuarias". La obra incluye la renovación del firme, la reparación de hundimientos y la modernización del sistema de drenaje, para lo que se construirán nuevas cunetas y pozos. Además, "se reforzarán los sistemas de contención y se instalarán protecciones específicas para motociclistas. La actuación se completará con la sustitución de la señalización horizontal y vertical y del balizamiento, así como con medidas adicionales de seguridad en cuatro pasos de peatones".

Las mismas fuentes destacaron que "este proyecto completa la intervención que se llevó a cabo en la vía en una primera fase y que supuso un gasto de 1.555.680 euros en los concejos de San Martín del Rey Aurelio y Mieres".

Los trabajos de aquella primera fase incluyeron el aglomerado y repintado de tres tramos de la vía: desde Sotrondio hasta pasado Perabeles, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, y desde Les Matielles hasta el Pindal, en la zona de Urbiés, y de La Vegina a Figaredo, ambos en Mieres.

Muros de hormigón

También se constuyeron cinco muros de hormigón y tres escolleras y se modificó el rasante de la carreta a la altura de Peñule, con el fin de solventar los episodios puntuales de acumulación de agua que se producían como consecuencia de las lluvias torrenciales o las crecidas del río Turón.

Además, se actuó sobre las márgenes de la carretera para eliminar pequeñas irregularidades, se renovó el drenaje de la vía y se repuso el firme. Los trabajos culminaron con la sustitución de las barreras de seguridad y el pintado de marcas viales en los tramos pavimentados.

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Esta actuación contó con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).