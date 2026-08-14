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Sin personal ni pantallas informativas y con los ascensores sin funcionar: las quejas por el "abandono" de la nueva estación de Feve en Sama (tras un año en servicio)

Es por Langreo denunció el "desprecio por parte de las instituciones" que sufre el equipamiento

Un usuario entra a la estación de Sama, con el ascensor a la izquierda, fuera de servicio.

Un usuario entra a la estación de Sama, con el ascensor a la izquierda, fuera de servicio. / L. M. D.

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Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

La formación Es por Langreo denunció este jueves el "desprecio por parte de las instituciones" que sufre la nueva estación de Feve en Sama-Los Llerones, una "estación fantasma" debido a la "actitud pasota" del consejero de Fomento, Alejandro Calvo. La formación considera "inaceptable" que, tras llevar la nueva instalación más de un año abierta al público, "continúe abandonada, inoperativa y sin los servicios más elementales para los usuarios del Nalón".

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"Resulta esclarecedor", prosiguieron los responsables de la formación, que las "autoridades regionales y municipales eligieran la estación de La Felguera-Nuevo Langreo para el acto oficial de inauguración del soterramiento, evitando conscientemente retratarse en Sama-Los Llerones. Una maniobra que evidencia que las propias administraciones son conscientes de las vergüenzas de una infraestructura de la antigua Feve que, tras más de doce meses abierta, carece de personal de atención, no dispone de pantallas informativas para consultar los horarios de los trenes y mantiene sus ascensores fuera de servicio, dejando vendidos a diario a nuestros mayores y a las personas con movilidad reducida".

Urbanización

Para Es por Langreo "esta dejadez se suma a una urbanización en superficie que se eterniza como una auténtica oda a la baldosa: un bulevar diseñado con más rotondas para el tráfico de vehículos que espacios verdes para la ciudadanía, tras la humillante espera de un túnel que tardó décadas en entrar en funcionamiento".

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Y añadieron que "mientras la FSA-PSOE publica vídeos propagandísticos sacando pecho de su gestión regional, la realidad en el concejo son estaciones sin servicios básicos y un consejero de Fomento que pasa de perfil. Por todo ello, exigimos la dotación inmediata de personal, la instalación de las pantallas, la reparación urgente de los ascensores y explicaciones públicas al consejero Alejandro Calvo"

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