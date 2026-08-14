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A prisión el hombre que trató de apuñalar a su expareja en Mieres en un apeadero cerca del centro comercial

El juez ha decretado la entrada en la cárcel tras el ataque del detenido, apresado por violencia de género

El apeadero de Feve, donde tuvieron lugar los hechos.

El apeadero de Feve, donde tuvieron lugar los hechos. / A. Velasco

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Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

El hombre que fue detenido a última hora de la tarde del jueves por tratar de apuñalar a su expareja en el apeadero de Feve cercano al centro comercial de Mieres ingresará en prisión. Así lo ha dictaminado el juez esta mañana, una vez que el acusado fue puesto a su disposición tras pasar la noche en los calabozos. El ataque provocó un gran revuelo en esta zona de Mieres, toda vez que se produjo al lado del centro comercial, que a esas horas presentaba una gran afluencia.

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Fuentes de la Guardia Civil explicaban que el jueves recibieron en torno a las 20.30 horas una llamada de una particular en la que les alertaba de que "en las inmediaciones del apeadero de Renfe, junto al centro comercial", había un hombre intentando apuñalar a su expareja.

En ese momento se desplazan tres patrullas del grupo de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, cuerpo encargado de la seguridad en la zona. Además, el dispositivo se refuerza también con presencia activa de la Policía Local y de la Policía Nacional. Cuando las patrullas de la Benemérita llegaron al lugar del ataque, en primer lugar aseguran a la víctima, que no presenta lesiones de arma blanca. Eso sí, la mujer tiene "un chichón en la cabeza", y asegura de que el agresor, su expareja, "le ha tirado de los pelos".

Rastreo

Mientras que unos agentes auxilian a la víctima, el resto de patrullas de los tres cuerpos de seguridad que existen en Mieres iniciar un dispositivo de búsqueda del agresor, que había huido del lugar de los hechos. Además de a pie y en coche, el rastreo contó también con la participación del helicóptero la Guardia Civil.

Una de las patrullas mixtas formadas por un agente de la Policía Nacional y otro de la Policía Local fuero quienes localizaron al agresor, al que detuvieron inmediatamente en las proximidades del lugar de los hechos. En el momento de su arresto, el sospechoso no portaba consigo ningún tipo de arma blanca. Posteriormente, fue la Guardia Civil la que se hizo cargo de la custodia del detenido, hasta su puesta esta mañana a disposición judicial.

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El juez, finalmente, y ante las pruebas y las declaraciones respecto a lo sucedido, tomó la decisión de enviar a prisión al acusado, que había sido detenido por un delito de "Viogen" (violencia de género).

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