Pugna por el nuevo parque de Langreo: los vecinos piden que lo pague el Principado y no esperar a que acabe la obra de urbanización del plan de vías

La Plataforma en Defensa del Soterramiento en Langreo reclamó este viernes acompasar los trabajos para la creación del nuevo parque de Ganzábal con la urbanización de los terrenos liberados por las vías (que se están ejecutando actualmente en la misma zona), sin esperar a que estas últimas concluyan. Los representantes de la entidad ciudadana también demandaron que sea el Gobierno regional el que aporte fondos para asumir la actuación, en lugar del Ayuntamiento.

El nuevo espacio verde se emplazará en la parcela de titularidad municipal ubicada junto al estadio de fútbol de Ganzábal, un terreno que hasta ahora había estado afectado por las obras del soterramiento de las vías. Se usó como área de acopio de material y para albergar maquinaria en las tareas de soterramiento y ahora cumple la misma función en las obras de urbanización del suelo liberado por las vías.

El gobierno local de Langreo (IU) avanzó el pasado miércoles a este diario que no comenzará a ejecutar el nuevo espacio verde de Langreo Centro hasta que concluyan las obras de urbanización del plan de vías, cuya finalización está prevista para finales de este año. Será también entonces cuando se determine la vía de financiación para la actuación, con recursos municipales, bien con cargo a presupuestos del Ayuntamiento o haciendo uso del remanente.

Desacuerdo

Los responsables de la Plataforma por el Soterramiento no están de acuerdo con ninguna de estas premisas. Aseguraron que el nuevo espacio verde "fue una propuesta de esta entidad junto al alcalde de barrio y recogida por el exalcalde Jesús Sánchez en la negociación con el Principado sobre la urbanización de los terrenos excedentes. Era una propuesta que pretendía y pretende que la parcela sirva de nexo de unión entre La Felguera y Sama y, a su vez, integre al denostado barrio de El Puente".

La zona en la que se ejecutará el parque. / M. Á. G.

Detallaron las mismas fuentes que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en septiembre de 2017 en el Ayuntamiento de Langreo, si bien "posteriormente el PSOE, con la anterior alcaldesa, y el exconcejal de Urbanismo que dimitió por ocultación de información intentaron cambiar el sentido y ponerlo a disposición de la especulación urbanística. La presión del movimiento asociativo tumbó la propuesta socialista", indicaron, en alusión al planteamiento de combinar usos residenciales con un espacio verde.

Sobre la financiación, la Plataforma sostiene que "el que debería diseñar y realizar la obra es el Principado, pero el señor Calvo (consejero de Movilidad) junto a la candidata del PSOE de Langreo se la cuelan al Alcalde en una negociación para que la financiación sea 100 por ciento local".

También se refirieron los representantes del colectivo ciudadano a los plazos para ejecutar la obra. "Ya denunciamos y seguimos denunciando que el tiempo es oro y se puede trabajar en los terrenos incluso realizando la obra de urbanización (del plan de vías). Estaremos vigilantes por el cumplimiento íntegro del acuerdo de 2017 aprobado por unanimidad".

Máquinas

El gobierno local no comparte las fechas que propone la Plataforma y ya expuso que en “el momento en que finalice la actuación de la urbanización, nosotros, con cargo a los presupuestos municipales o con cargo a remanentes, pretendemos hacer una zona verde. Pero eso siempre esperando a que acabe antes la ordenación de la zona del soterramiento”. Y añadió: “Es un sitio que se está utilizando para acopio de materiales. Están metiendo allí máquinas y materiales y aún no podemos hacer nada de momento”.

Noticias relacionadas

El espacio verde de Langreo Centro abarcará una parcela que va desde la rotonda de acceso a Valnalón hasta el inicio de la calle La Unión, en las inmediaciones de la pinacoteca municipal "Eduardo Úrculo". Se trata de un espacio junto al que discurría el antiguo trazado ferroviario, ahora soterrado y pendiente de la culminación de la urbanización.