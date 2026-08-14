Vipasa tiene 24 viviendas sin arreglar en San Martín, y ningún piso disponible a día de hoy

La oposición en San Martín del Rey Aurelio ha puesto el foco sobre la situación de la vivienda de alquiler en el concejo. De esta forma, tras consultar los datos con Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias), denuncian que en el concejo existen "cero" pisos disponibles. Además, hay 24 viviendas que no pueden entregarse al no estar arregladas, la mayor parte en distintas barriadas del concejo.

Desde la Agrupación de Electores de San Martín (con dos ediles en el Ayuntamiento) se denuncia que en el municipio hay "un problema real para alquilar o comprar una vivienda". Al mismo tiempo, afirman, "leemos los datos sobre cuántas viviendas se reparan y se ponen a disposición de los vecinos, mientras al tiempo se buscan inmuebles a través del programa "Alquilámoste". "Da la sensación de que para garantizar alquileres privados hay garantías, mientras que la vivienda pública sigue sin repararse para acceder a ella". Por este motivo, desde la Agrupación reclaman que los 24 pisos de Vipasa que "no están disponibles" sean objeto de reparación, para así poder adjudicarlos y que sean utilizados.

Concretamente, de las 24 viviendas que Vipasa tiene en propiedad en San Martín y que no están disponibles para vivir en ellas, 12 se encuentran en Sotrondio, 5 en El Entrego y el resto, 7, en la localidad de Blimea.

Proyectos

En la actualidad, en San Martín se están impulsando dos proyectos para ofrecer vivienda pública en alquiler. El primero de ellos, aprovechando el edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sotrondio. Un inmueble que es de propiedad municipal y que se encuentra en desuso desde hace tiempo. La fórmula elegida sería la "colaboración público-social", con la Asociación Llucera por el Derecho a la Vivienda en Asturias, que llevaría a cabo su rehabilitación y su posterior gestión como alquiler social.

La propuesta plantea la cesión de uso gratuita por un periodo de 30 años del antiguo cuartel a esta asociación sin ánimo de lucro. El colectivo se encargaría de su rehabilitación integral y la posterior gestión del arrendamiento de las cinco viviendas en la que se distribuye el inmueble, repartidas en planta baja y primer y segundo piso.

El segundo proyecto es el de la construcción de una treintena de pisos, con una inversión total de unos 5 millones, en terrenos colindantes con el nuevo centro de salud de Sotrondio. El objetivo de ambas actuaciones sería ayudar al "asentamiento de población" en el concejo, como subrayó en su día el alcalde, José Ramón Martín Ardines.

Laviana

Recientemente, Vipasa arregló las siete viviendas que tenía vacías en el concejo de Laviana, y a través de un sorteo las puso de nuevo a disposición de los vecinos. Las viviendas se encontraban en Pola de Laviana, Barredos, El Condao y Villoria.