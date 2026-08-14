Vipasa replica a Arranca San Martín que "las cifras evidencian el compromiso con la mejora del parque público" de vivienda en el concejo

La gerente de Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias), Marta Pulgar, ha replicado a Arranca San Martín en la polémica sobre la gestión del parque público de viviendas en San Martín del Rey Aurelio. Destacó la entidad "el trabajo desarrollado por la empresa pública para mantener y poner a disposición de la ciudadanía inmuebles de titularidad pública". Arraca San Martín había alertado de que Vipasa tenía "cero pisos disponibles" y que "además hay 24 viviendas que no pueden entregarse al no estar arregladas", aseguraron.

Vipasa

Pulgar argumentó que "los datos de Vipasa reflejan una inversión acumulada de 939.211 euros desde 2022 en la reparación del parque público del concejo, incluyendo reparación de inmuebles vacantes, viviendas alquiladas y elementos comunes de edificios y comunidades". También aseguraron que han "puesto a disposición 111 inmuebles y se han reparado 91 pisos vacantes".

Detalló que "la empresa pública tiene 9 viviendas en reparación, pendientes de recibir el fin de obra, y ha dado la orden de reparación de otras 4". Confirman que estas actuaciones "movilizarán 189.996 euros". Vipasa explicó que las obras requieren ciertas actuaciones específicas para mejorar las condiciones, debido a la antigüedad de las viviendas.

Viviendas

Pulgar subrayó que Vipasa ya está trabajando en la reparación de 13 inmuebles, que tiene que adjudicar el propio Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

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La empresa aseguró que también realizó 615 intervenciones de reparación en inmuebles alquilados y 98 en elementos comunes de edificios y comunidades. En palabras de Pulgar, "estas cifras evidencian el compromiso de la Dirección General de Vivienda y de Vipasa con el concejo, el mantenimiento y la mejora del parque público existente, frente a unas valoraciones de Arranca San Martín".