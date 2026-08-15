Aller premia a los que cuidan de sus "tesoros más vivos", las personas mayores

Aller celebró su día en la Feria dedicándoselo, de alguna manera, a las personas mayores del concejo. Esas que, como bien dijo su alcalde, Juan Carlos Iglesias, son sus "tesoros más vivos". De ahí que el salón de actos del Palacio de Congresos de Gijón fuera testigo de los premios que el Ayuntamiento dedicó a diversas asociaciones, centros y residencias de personas mayores, por el valor incalculable de lo que hacen y lo que cuidan. Unos aplausos que fueron a parar a la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Caborana, al Centro Polivalente de Recursos Sotiello-Moreda, al Centro Social de Personas Mayores y Centro de Día de Moreda, a Amaller, a la residencia Marad, a la Asociación de Mayores La Xuntanza del Alto Aller, y a la Residencia del Montepío de Felechosa.

Iglesias expresó la gratitud que todo el concejo siente ante el trabajo que realizan dando unas "gracias infinitas, a asociaciones de mayores, a lo centros sociales, a las residentes de nuestro municipio, por sostener una ayuda comunitaria".

La música a la cita la puso la banda Gaites el Gumial, que hizo un recorrido por la Feria antes de entrar al Palacio de Congresos, poniéndole banda sonora a la jornada ferial.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, asistieron a la jornada del concejo y Baragaño no dejó de felicitar al concejo porque Coto Bello fuera uno de los mejores lugares de Asturias para disfrutar del eclipse, "a 1.200 metros de altitud en medio de la naturaleza". De hecho, recordó que un año antes "por estas fechas", el concejo se adelantó a los acontecimientos y presentó en su stand el mirador de Coto Bello como uno de los mejores sitios para ver el eclipse de sol", y hace menos de 48 horas el evento solar demostró que "acertasteis de lleno".