Una empresa gallega gana el concurso para gestionar el albergue de animales de Mieres

La empresa "Más Cuidados" será la encargada, a partir de primeros de septiembre, de gestionar el albergue de animales de Mieres, bautizado como "Tono Ambrosio", en memoria del guardia civil fallecido en acto de servicio tras se arrollado por un vehículo en un control y que se desvivía en su tiempo libre en ayudar a mejorar la vida de los canes en la perrera. La compañía lucense se impuso en el concurso para la gestión de las instalaciones a la oferta de la actual gestora, la empresa "Dog Harmony", que llevaba tutelando el centro durante los últimos años.

El Ayuntamiento de Mieres sacó a concurso la gestión del albergue el pasado junio, toda vez que el contrato anterior (más las prórrogas legales) expiraba. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, a este proceso se presentaron dos empresas: la actual gestora "Dog Harmony", y la pyme lucense que ha ganado el proceso y que a primeros de septiembre tutelerá las instalaciones y se encargará también de la recogida de los animales abandonados o errantes por el municipio mierense.

Según se detalla en la Plataforma de Contratación del Estado, el presupuesto base de licitación era de 169.727 euros sin impuestos, cantidad que llegaba a los 205.370 euros sumándole el IVA. "Dog Harmony" presentó una oferta por el importe máximo, mientras que los gallegos de "Más Cuidados" hicieron una oferta económica de 152.892,56 euros sin impuestos, que quedaba en 185.000 euros al sumarle el IVA.

Una vez ponderadas la oferta económica así como también los criterios técnicos, la mesa de contratación se decantó por la propuesta presentada por "Más Cuidados". De esta forma, se pone fin a algo más de un lustro de trabajo por parte de la empresa dirigida por Paulino Fernández, en la que además las instalaciones han dado un importante salto de calidad debido a las inversiones realizadas desde el Ayuntamiento de Mieres para su mejora.

En las próximas semanas se llevará a cabo el "traspaso de poderes" entre las dos empresas, de forma que el servicio no quede desatendido en ningún momento. Presumiblemente, será a primeros de septiembre cuando "Más Cuidados" gestione ya el albergue de animales mierense, con un contrato que tiene un año de duración, aunque también se prevén dos prórrogas por el mismo periodo en el caso de que tanto administración como empresa estén de acuerdo en ejecutarlas.