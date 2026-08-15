Fallece a los 91 años en Langreo el ingeniero Antonio Bernardo Sirgo, exdirector general y exconsejero delegado de Duro Felguera

Día triste para el concejo de Langreo en especial y para el distrito de La Felguera en particular. Antonio Bernardo Sirgo, que fuera director general y consejero delegado de Duro Felguera, ha fallecido a los 91 años de edad. Muy vinculado al territorio, Bernardo Sirgo, en palabras de quienes le conocían, era un hombre que, más allá de su exitosa trayectoria profesional, "siempre luchó por el bien de La Felguera".

Antonio Bernardo Sirgo comenzó su carrera profesional como ingeniero, para llegar posteriormente a Duro Felguera, donde pronto ascendería para ser el responsable de Recursos Humanos de la compañía. Hombre de confianza de la cúpula de Duro, poco a poco fue ganando responsabilidad hasta convertirse en director general de la empresa. Además, tras su jubilación, fue reconocido como hijo adoptivo de Langreo en el año 2001.

Territorio

Quienes le conocieron le definen como un hombre "muy amable y querido". Destacan además su apego por el distrito de La Felguera. "Siempre quiso lo mejor para su ciudad, y de hecho, la última reforma que se hizo en el edificio de Duro en Valnalón hace 15 años fue impulsada por él, que quería trasladar allí a todas las ingenierías vinculadas a Duro", explican las fuentes consultadas, que agregaron que "fue un hombre que siempre estuvo dispuesto a colaborar con todas las entidades de La Felguera, tanto culturales como de cualquier tipo".

Casado con la pintora Carmen Cobertera, Antonio Bernardo Sirgo deja cinco hijos (Cecilia, Rafael, Pablo, Antonio y Mateo) y siete nietos. La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de Langreo. El funeral por su eterno descanso se celebrará este domingo, 16 de agosto, a las 17.00 horas, en la iglesia parroquial de San Pedro de La Felguera. Tras el oficio religioso, sus restos mortales serán trasladados al tanatorio La Florida, en Sotrondio, donde serán incinerados.