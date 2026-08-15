Las restricciones para el tráfico pesado en el puente del Corredor en Sama seguirán hasta tener un plan de actuación que "garantice su estabilidad y seguridad", afirma el Principado

El Corredor del Nalón, la principal arteria que vertebra el valle del Nalón, afrontará a medio plazo medidas para mejorar su seguridad. Así lo afirmó el consejero de Movilidad asturiano, Alejandro Calvo, que aseguró que actualmente se trabaja en el estudio que determinará las medidas a tomar en el puente de Sama, por lo que seguirán las restricciones para el tráfico pesado. También avanzó que los carriles adicionales proyectados en algunas zonas de la carretera comenzarán a ejecutarse el año próximo, en 2027, empezando por el nudo del distrito langreano de Ciaño.

Calvo explicó a LA NUEVA ESPAÑA el desarrollo de los trabajos en el puente de Sama. "Lo que estamos haciendo es una revisión integral de la estructura ante una situación sobrevenida dentro de las inspecciones que hacemos periódicas sobre las estructuras de la red", apuntó el consejero. El responsable regional agregó que "en lo que se está trabajando es en tener un estudio completo para garantizar la estabilidad y la seguridad", del puente, "que es lo más importante". Estos trabajos han conllevado limitaciones en el tráfico, que aún se mantienen para los vehículos pesados, y que no tienen fecha de conclusión.

El Consejero avanzó que "en las próximas semanas ya tendremos datos concretos sobre la afectación en el puente, y la idea es seguir trabajando en las labores de refuerzo que sean necesarias, intentando afectar lo menos posible al tráfico". No será una actuación única, ya que según detalló Calvo "la idea es que la actuación que se haga en el puente se integre dentro de los trabajos que queremos hacer en el conjunto del Corredor para ir mejorando la capacidad y la seguridad".

Carriles

El responsable regional avanzó también que, ya de cara al año 2027, el Principado tiene previsto iniciar la mejora de la capacidad en el Corredor del Nalón. "Es un compromiso al que llegamos con los Alcaldes y que ya anunciamos", explicó Alejandro Calvo. Los primeros trabajos, detalló, serán los que se lleven a cabo "en el nudo de Ciaño". A partir de ahí, se "seguirá actuando con carriles adicionales a medida que avanza el Corredor".

Los carriles adicionales en el Corredor del Nalón fueron la solución elegida por el Gobierno autonómico para incrementar la seguridad en esta carretera, rechazando otras alternativas como el desdoblamiento de la carretera que vertebra el Corredor del Nalón. "La mejora se va a ir viendo año a año, no vamos a tener que esperar para ver una gran actuación a futuro, sino que las obras se van a ir desarrollando por fases", indicó el responsable regional.