Sobrescobio renueva dos puntos de recogida de residuos
El Ayuntamiento reordenará los contenedores e instalará una batería de reciclaje soterrada en las áreas de Valeri y La Pedrera
En muchas ocasiones, las administraciones locales han de llevar a cabo un trabajo silencioso y que suele pasar desapercibido en materia de cuidado del medio ambiente y de mejora de elementos tan comunes como son los puntos de recogida de basura. Es el caso del Ayuntamiento de Sobrescobio, que abordará ahora una inversión para mejorar y renovar dos puntos de recogida de residuos del municipio, mediante la reubicación de contenedores en una nueva zona y la adecuación de los espacios existentes.
Según detallan desde el consistorio coyán, una de las actuaciones se desarrollará en el núcleo de Valeri. Este proyecto contempla la instalación de una batería de reciclaje soterrada, destinada a la recogida selectiva de envases, vidrio y papel/cartón. Esto supone una apuesta por el fomento del reciclaje de residuos, en la línea de las directrices europeas.
La segunda actuación se llevará a cabo en La Pedrera. En este caso, se plantea la adecuación de una zona destinada a un cubre-contenedores.
El objetivo de ambas actuaciones es mejorar las condiciones de los puntos de recogida, facilitar la gestión de los residuos y adecuar estas instalaciones a las necesidades del entorno.
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