Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Sobrescobio renueva dos puntos de recogida de residuos

El Ayuntamiento reordenará los contenedores e instalará una batería de reciclaje soterrada en las áreas de Valeri y La Pedrera

La Pedrera, donde tendrá lugar una de las actuaciones.

La Pedrera, donde tendrá lugar una de las actuaciones.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrés Velasco

Andrés Velasco

Rioseco

En muchas ocasiones, las administraciones locales han de llevar a cabo un trabajo silencioso y que suele pasar desapercibido en materia de cuidado del medio ambiente y de mejora de elementos tan comunes como son los puntos de recogida de basura. Es el caso del Ayuntamiento de Sobrescobio, que abordará ahora una inversión para mejorar y renovar dos puntos de recogida de residuos del municipio, mediante la reubicación de contenedores en una nueva zona y la adecuación de los espacios existentes.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Según detallan desde el consistorio coyán, una de las actuaciones se desarrollará en el núcleo de Valeri. Este proyecto contempla la instalación de una batería de reciclaje soterrada, destinada a la recogida selectiva de envases, vidrio y papel/cartón. Esto supone una apuesta por el fomento del reciclaje de residuos, en la línea de las directrices europeas.

La segunda actuación se llevará a cabo en La Pedrera. En este caso, se plantea la adecuación de una zona destinada a un cubre-contenedores.

Noticias relacionadas

El objetivo de ambas actuaciones es mejorar las condiciones de los puntos de recogida, facilitar la gestión de los residuos y adecuar estas instalaciones a las necesidades del entorno.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido tras intentar apuñalar a su expareja en el centro comercial de Mieres
  2. Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
  3. Mojinos Escozíos' no tocará en Laviana: un miembro de la banda se comprometió a actuar en otra localidad en la misma fecha del festival 'Regodón', denuncian los organizadores
  4. Barbón, profeta en su tierra: el presidente del Principado será el pregonero de las fiestas de Pola de Laviana
  5. Juan José Sevillano, de 85 años, sube Pajares en bicicleta 'al ritmo de los más jóvenes, va muy rápido
  6. Aleida Granda, candidata de la ejecutiva del PSOE de Langreo para tratar de recuperar la Alcaldía
  7. Un vecino con un perro localizó a Juan Peña, de 80 años, que llevaba desaparecido desde el domingo por la tarde en Laviana
  8. A prisión el hombre que trató de apuñalar a su expareja en Mieres en un apeadero cerca del centro comercial

Sobrescobio renueva dos puntos de recogida de residuos

Pasión sobre ruedas en Laviana, en la concentración de motocicletas históricas de los festejos de la Virgen del Otero: "Sin la moto me falta algo"

Pasión sobre ruedas en Laviana, en la concentración de motocicletas históricas de los festejos de la Virgen del Otero: "Sin la moto me falta algo"

La Virgen del Otero vence a la lluvia, ilumina las calles de Pola de Laviana y estrena rosario (regalado por León XIV a Adrián Barbón): "Es muy emocionante"

La Virgen del Otero vence a la lluvia, ilumina las calles de Pola de Laviana y estrena rosario (regalado por León XIV a Adrián Barbón): "Es muy emocionante"

Una empresa gallega gana el concurso para gestionar el albergue de animales de Mieres

Una empresa gallega gana el concurso para gestionar el albergue de animales de Mieres

Las restricciones para el tráfico pesado en el puente del Corredor en Sama seguirán hasta tener un plan de actuación que "garantice su estabilidad y seguridad", afirma el Principado

Las restricciones para el tráfico pesado en el puente del Corredor en Sama seguirán hasta tener un plan de actuación que "garantice su estabilidad y seguridad", afirma el Principado

Aller premia a los que cuidan de sus "tesoros más vivos", las personas mayores

La Cofradía "Su Excelencia, la Fabada" llega a los 55 miembros en la Feria

Pugna por el nuevo parque de Langreo: los vecinos piden que lo pague el Principado y no esperar a que acabe la obra de urbanización del plan de vías

Pugna por el nuevo parque de Langreo: los vecinos piden que lo pague el Principado y no esperar a que acabe la obra de urbanización del plan de vías
Tracking Pixel Contents