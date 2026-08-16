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El Alcalde pide a Vipasa más oferta de pisos en San Martín: "Hemos trasladado la problemática de vivienda pública disponible"

Demanda la reparación de otras diez viviendas para ampliar la bolsa residencial

José Ramón Martín Ardines, en el despacho de Alcaldía. | D. O.

José Ramón Martín Ardines, en el despacho de Alcaldía. | D. O.

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Miguel Ángel Gutiérrez

Sotrondio

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio ha reclamado a Vipasa que amplíe la oferta de vivienda pública en el concejo y que repare más pisos para aumentar la bolsa residencial.

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Las manifestaciones de José Ramón Martín Ardines llegan después de que Arranca San Martín denunciara que Vipasa tiene "cero pisos disponibles" en el concejo y la entidad defendiera su gestión.

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"El equipo de gobierno", señaló Ardines, "no necesita entrar en polémicas públicas y traslada tanto a Vipasa como a la Dirección General de Vivienda la problemática de vivienda pública disponible, tanto de emergencia social como de precio asequible. Desde la Concejalía correspondiente se ha solicitado este año la reparación de 10 viviendas para añadir a las otras 10 que están en reparación y de esta manera atender la demanda".

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