Cabañaquinta, para todas las edades: el Ayuntamiento de Aller invertirá 150.000 euros en un "parque intergeneracional"

"Queremos mejorar la vida de nuestros vecinos y pensamos que el ocio y el deporte son también herramientas que contribuyen a ello". Son palabras de Juan Carlos Iglesias, alcalde de Aller, para dar cuenta del proyecto que durante los próximos meses se llevará a cabo en Cabañaquinta. El regidor detalló que el Ayuntamiento usará casi 150.000 euros de fondos Leader para abordar "una actuación intergeneracional" en el entorno del colegio público y la Casa Consistorial, donde se instalará un parque que cubra las necesidades desde los bebés hasta los más mayores de la casa.

Iglesias detalló que, por un lado, en la parcela entre el Ayuntamiento y el centro educativo se construirá un parque con juegos para bebés: "Se trata de un espacio con atracciones destinadas a niños y niñas hasta tres años". Junto a esa misma zona, a su vez, también se montarán juegos para niños más mayores, de forma que "sea un parque que puedan utilizar los jóvenes de un rango de edad importante".

El proyecto que maneja el Ayuntamiento allerano no se queda ahí. Para los más mayores, se ha diseñado, en uno de los laterales de la Casa Consistorial, un espacio con aparatos de gerontogimnasia. "Pensamos que la actividad física contribuye a la salud de las personas, especialmente de la gente mayor, y por ello apostamos por darles recursos para ello", detalla Juan Carlos Iglesias.

El Ayuntamiento de Aller. / A. Velasco

La última pata de la iniciativa, en materia de equipamiento, es la de instalar, delante del polideportivo de Cabañaquinta, un parque de calistenia. "Es una actividad que está en auge y que es apta para gente de cualquier edad, por lo que así cubrimos todo el espectro poblacional", apunta el regidor allerano.

Complementos

Los casi 150.000 euros del proyecto también servirán para abordar una mejora en la seguridad vial, ya que la idea del gobierno local es semipeatonalizar toda esa zona. "Entendemos que si vamos a crear un espacio de ocio, tiene que ser un entorno lo más seguro posible, y por ello vamos a semipeatonalizar la zona para minimizar cualquier incidente relacionado con la seguridad vial", justificó Juan Carlos Iglesias.

Por último, la iniciativa incluye medidas de ahorro energético. En este sentido, la idea es "colocar paneles solares en el techo del polideportivo, buscando una importante mejora en materia de eficiencia y sostenibilidad energética".

Los fondos vendrán del programa Leader de la Montaña Central para las anualidades 2026-2027, y el Ayuntamiento presentará el proyecto en las próximas semanas, con la idea de comenzar a desarrollarlo cuanto antes. "Siempre hemos dicho que la prioridad son los vecinos, y en esta ocasión apostamos por nuevos recursos relacionados tanto con el ocio como con el deporte y la salud", apuntó Juan Carlos Iglesias, que espera que "la actuación tenga el impacto que deseamos y que los vecinos de Cabañaquinta puedan disfrutar de las nuevas instalaciones".