La ciudad industrial de Valnalón, en Langreo, ya supera los 2.000 empleos tras el regreso de Duro: "Somos como una gran familia"

Hace cuatro décadas, a mediados de los años ochenta, Valnalón era una idea que revoloteaba sobre el páramo industrial que había dejado la antigua factoría de Duro Felguera (ya transferida por entonces a Ensidesa), que cesó su actividad en 1984 con 800 empleados. El proyecto original era recuperar algunos de los edificios de la centenaria fábrica siderúrgica y emplearlos -junto con otros inmuebles y naves de nueva planta- para generar actividad empresarial y formar emprendedores. El ambicioso plan cumplió sus objetivos y, en la actualidad, Valnalón es un pujante parque empresarial junto al casco urbano de La Felguera en el que conviven pequeños talleres, oficinas, naves nido, empresas de tamaño medio, oficinas de alquiler y grandes compañías mutinacionales como Capgemini o Duro. Entre todas ya rebasan los 2.000 empleos, más del doble de los que tenía la antigua factoría siderúrgica cuando cerró.

El edificio Incuvatic, que actualmente ocupa Duro. / M. Á. G.

El último hito de ese crecimiento de los empleos ligados a Valnalón ha sido la llegada, a principios de julio, de la sede central de Duro, que cuenta con medio centenar de empleados, al edificio de Incuvatic. La compañía regresaba de ese modo al mismo sitio en el que, un siglo y medio antes, Pedro Duro pagó 19.000 reales por el gran "prau" lleno de helechos sobre el que asentó su fábrica, germen de lo que hoy es Duro Felguera. Y donde posteriormente, hasta mediados de la década de los 2000, tuvo sus oficinas, hasta el traslado a Gijón.

Con la aportación de los trabajadores de Duro, Valnalón ya supera los 2.000 empleos (suma 2.016 en concreto). Según la memoria de actividad de la entidad dependiente del Principado correspondiente a 2025, el denominado "entorno Valnalón" cuenta con 1.730 puestos de trabajo. Sin embargo, para circunscribir el cálculo al empleo concreto asentado actualmente en lo que es el polígono langreano hay que restar los 88 empleos vinculados al Centro de Nanotecnología del edificio tecnológico del pozo Entrego (inmueble que gestiona Valnalón) y los 126 de las naves nido de Baiña, en Mieres.

Inicios

Valnalón comenzó a funcionar en 1987 y a lo largo de su trayectoria ha ido evolucionando con el desarrollo de infraestructuras como el centro de empresas, el polígono industrial, el centro de formación, la promoción pública de naves en alquiler con opción a compra o los espacios de consolidación de empresas. En la actualidad, el recinto cuenta con firmas tecnológicas; pequeñas empresas ubicadas en las oficinas y las naves de alquiler impulsadas por Valnalón; y las industrias del área que rodea el centro de empresas.

Testigo de ese desarrollo ha sido Jesús Bango, propietario de una empresa de construcción de coches de carreras que salió del semillero de proyectos de Valnalón y que ya se quedó asentada en el polígono langreano. "Llevo aquí tiempo, más de veinte años. Desde 2005 creo recordar y me tocó todo: la época buena y los altibajos de las crisis", relata Bango, que añade: "Empecé tres años antes de que llegara la gran crisis, cuando todo iba viento en popa y estaban todas las naves que había por aquí completas. Todo el mundo quería estar en Valnalón. Algunas empresas quebraron pero la cosa se fue recuperando poco a poco. Y ahora parece que ha vuelto a repuntar porque vuelven a estar todas las naves nido llenas y también hay proyectos para hacer oficinas para todo el tema de servicios tecnológicos y soporte online".

Bango asistió al desembarco en 2005 de la multinacional tecnológica francesa Capgemini, un hito en el crecimiento de lo que hoy es Valnalón: "Capgemini para Langreo fue mucho. Llegaron a emplear a más de mil personas. Eso es mucha gente por La Felguera".

"El que menos, toma un café. Eso da vida e ingresos a los negocios de la zona. Imagino que pasará lo mismo con la llegada de Duro. Los edificios ya se ven funcionando, pero supongo que se notará más a la vuelta del verano porque ahora debe haber mucha gente de vacaciones", apunta. Valnalón oferta naves nido y las oficinas del centro de empresas a los emprendedores, con alquileres a precios asequibles, para que puedan iniciar su actividad empresarial. El objetivo es que los promotores puedan disponer, de forma temporal, de un espacio en donde consolidar su proyecto, a la espera de poder desplazarse a un polígono o a un bajo comercial con costes ajustados a las condiciones de mercado. "Valnalón tiene muchos atractivos", explica Bango, "empezando por el nivel del equipo que lleva todo el tema emprendedor. Cuando vienes, si tienes sitio, los alquileres en las naves de alquiler y en las naves nido son muy bajos porque están subvencionados. Los primeros años, después ya no". "Y al tener este equipo de gente que está al corriente de todo lo que pasa en el mundo de la empresa y en el tema institucional te avisan de las ayudas que pueda haber, de gestiones que tengas que hacer o de enfocar tu negocio. Que es muy importante, sobre todo cuando empiezas".

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Para este empresario, "todos los que estamos por aquí somos como una gran familia. Procuramos comprarnos y vendernos entre nosotros, lo más cerca unos de otros. Si es posible. Yo trabajo lo que puedo con empresas de aquí o los que salieron de aquí, con los que te conoces". La proximidad a una zona urbana bien comunicada por autobús y tren también es una ventaja. "Yo vivo en La Felguera y voy y vengo caminando. Para los chavales que vienen de Oviedo y Gijón está muy bien".