Langreo da su último adiós a Antonio Bernardo Sirgo, exdirector general de Duro Felguera, un "gran hombre" que "miraba por los trabajadores"
Antiguos compañeros resaltan la valía y la implicación con la empresa del alto ejecutivo
Lucía hernández
Nunca nos enseñan a estar preparados para perder a un ser querido. Ayer fue un día doloroso para La Felguera, que despidió a Antonio Bernardo Sirgo, exdirector general y exconsejero delegado de Duro Felguera, fallecido con 91 años . El funeral se celebró a las 17.00 horas del domingo en la iglesia parroquial de San Pedro de La Felguera, donde se congregaron familiares, amigos y antiguos compañeros de trabajo de Sirgo.
Los que conocían a Bernardo Sirgo coinciden en que "siempre peleó por lograr lo mejor para La Felguera". Tanto fue así, que se le nombró hijo adoptivo de Langreo en 2001. Era una persona "muy amable y querida", lo que explica que acudieran numerosos vecinos y arropar a su viuda, la pintora Carmen Cobertera, y a sus cinco hijos.
Trayectoria
La misa se celebró en un acto solemne que comenzó puntual y donde no faltaron centros de flores homenajeándole. La misa estuvo oficiada por el sacerdote Francisco Fernández, párroco de La Felguera desde 2022. Bernardo Sirgo entró en Duro Felguera como ingeniero. Poco a poco ascendió hasta llegar a ser el responsable de Recursos Humanos de la empresa. Muchos de sus compañeros de trabajo afirmaron que "era una persona muy austera, que siempre miró por el bien de la gente que trabajaba en la empresa y por su formación. Tenía una visión muy atinada de todo". Sus excompañeros confesaron que "resumir la historia de Antonio después de tantos años en la empresa es un poco difícil", dada su larga trayectoria y su profundo impacto en la compañía.
No obstante, todos coincidieron en que "era un paisano que puso la Duro Felguera donde la puso en aquellos años ochenta", recalcando el "la" antes de referirse a Duro Felguera para destacar la cercanía y la identificación existente entre la empresa y las Cuencas por aquel entonces.
Entre palabras de ánimo, abrazos y gestos de cariño, tanto los familiares, como los compañeros y vecinos de Antonio Bernardo Sirgo, despidieron a un "gran hombre" para La Felguera, aseguraban.
Al finalizar el funeral, sus restos fueron trasladados al tanatorio La Florida en Sotrondio, donde se incineraron.
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