Moreda, al estilo "Minecraft": el original ascensor urbano (con una estética que remite al popular videojuego) ya está instalado en La Cadena

Tenga la edad que tenga, seguramente usted haya escuchado hablar del videojuego "Minecraft". Pequeños (y no pocos mayores) se han enganchado a este juego de construcción por bloques. Y parece que ha sido la inspiración para el diseño del ascensor urbano que unirá en Moreda las calles de la Estación y la Avenida Constitución, salvando así una barrera arquitectónica y facilitando el paso entre las dos vías principales de la localidad allerana. Un imponente elevador, cuyo exterior evoca nada más verlo a las construcciones y personajes de Minecraft, y que se convertirá a buen seguro en un icono del concejo por su diseño y utilidad.

Los trabajos en el solar que ocupaba el antiguo Chalé de La Cadena están prácticamente listos, y apenas quedan los remates de la obra. Con el ascensor ya instalado, también se han colocado ya los bancos tanto en las tres zonas del nuevo paso. Su estreno, eso sí, dependerá más de los trámites administrativos y las pruebas que conlleva la puesta en marcha del elevador público. El Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, explicó que "la obra está casi acabada, y solo quedan pequeños remates, casi solo de pintura".

Estreno

El estreno del nuevo ascensor, eso sí, todavía tendrá que esperar algunas semanas. "No podemos dar una fecha, ya que dependemos de las pruebas de funcionamiento y de que Industria nos dé el visto bueno, al final son trámites administrativos que son obligatorios e importantes, y que son fundamentales porque van relacionados con la seguridad de los futuros usuarios", destacó el regidor. Pese a todo, la idea es que el ascensor pueda estrenarse a lo largo de este año. El proyecto también incluía unas escaleras para quien quisiera pasar entre las dos calles a pie, recurso que si se está pudiendo usar ya. Y es que se trata del principal acceso entre las dos calles más importantes de la localidad.

El estado actual de las obras, desde la calle de La Estación. / A. Velasco

Este ascensor urbano de Moreda supone un proyecto singular para el municipio. La idea surgió tras detectarse varias necesidades en el entorno. Por una parte, desde el Ayuntamiento se quería dar una utilidad al solar que había quedado libre tras la demolición del llamado chalé de La Cadena, que tuvo que ser derruido por su estado ruinoso, liberando unos terrenos que quedaban en desuso en el centro de Moreda.

Por otra parte, también se veía la necesidad de salvar una barrera arquitectónica existente entre las dos principales calles de Moreda, pensando especialmente en las personas con movilidad reducida y en las personas mayores. Así, y tras analizar varias propuestas, se optó por crear un espacio singular. Un proyecto que además del ascensor y las escaleras también incluye bancos y una zona de descanso en la parte intermedia de la subida entre las dos calles, dejando así una construcción ciertamente llamativa en mitad de la ciudad.

Los trabajos se adjudicaron a la empresa "Terra Ingenieros" por un importe de 224.235 euros (sin el IVA) y comenzaron el pasado enero. Ahora, apenas faltan semanas para que los vecinos de Moreda puedan estrenar su flamante ascensor de videojuego.