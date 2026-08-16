Pasión por la lectura en Mieres: la red de bibliotecas ya tiene programación para el próximo curso (con biblioteatro y clubes de lectura)

La red de bibliotecas de Mieres sigue intentando fomentar la lectura entre pequeños y mayores. Y para ello, desde el Ayuntamiento de Mieres se ha apostado por diseñar una programación atractiva en el que el biblioteatro y los clubes de lectura, tanto en castellano como en asturiano, serán los protagonistas. También proseguirá, casi con total seguridad, la actividad "Las tardes con Leo", la mascota de la biblioteca, que está orientada a los más pequeños, aunque todavía no hay fechas anunciadas.

En el caso del biblioteatro, según explicaron fuentes municipales, el próximo 21 de septiembre comienza el plazo de inscripción, para la considerada como una "de las actividades más emblemáticas". El plazo estará abierto hasta el día 30 del mismo mes, y en la actividad podrán participar niños y jóvenes a partir de los 10 y hasta los 17 años. Las plazas son limitadas y la actividad gratuita. Los ensayos se realizan los miércoles de 17.00 a18.00 horas. "Los participantes, además de adentrarse y emocionarse leyendo teatro, aprenden a moverse en el escenario y a representar una obra en directo en un auditorio como el de la Casa de Cultura", apuntan las mismas fuentes. El horario de inscripción para la actividad es de 9.00 horas a 20.30 horas en la propia biblioteca de Mieres o en el teléfono 985456294.

Clubes

Por otra parte, la Red de Bibliotecas organiza una nueva edición de los clubes de lectura, que están dirigidos "a todos los que quieran disfrutar compartiendo sus sensaciones ante una lectura común". Las inscripciones podrán hacerse del 15 al 30 de septiembre en las bibliotecas de Mieres, Santa Cruz, Turón y Ujo. Las plazas son limitadas, por riguroso orden de inscripción.

En la biblioteca Vital Aza de Mieres, el horario para apuntarse es de lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas. En el caso de la de Santa Cruz, será los martes y jueves de 16.00 a 19.00 horas. En Turón, de 16.30 a 20.00 horas de lunes a viernes, mientras que en Ujo el horario de inscripción será de 16.00 a 19.00 horas de lunes a viernes.

Según detallaron desde el Ayuntamiento, habrá 24 plazas en Mieres, que se dividirán en 3 grupos, uno de mañana y dos de tarde, mientras que para saber las plazas en el resto de bibliotecas se debe consultar en el propio centro. La primera reunión de los clubes tendrá lugar el jueves, 25 de septiembre, en Santa Cruz, el lunes, 6 de octubre, en Turón y Ujo, y el 27 de octubre, en Mieres.

Asturiano

En el caso del club de llectura n’asturianu, que organiza la concejalía de Normalizacion Llinguística, solo se celebrará en la biblioteca de Mieres. Las inscripciones serán del lunes 14 al miércoles 30 de septiembre, y la duración del taller será entre octubre de 2026 y junio de 2027.

Las inscripciones podrán realizarse en la biblioteca de Mieres, ubicada en la casa de Cultura, en horario de 9.00 a 20.30 horas de lunes a viernes.