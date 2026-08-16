San Martín paraliza el uso de los fondos del remanente de 2025 hasta que se apruebe la liquidación del presupuesto de ese año

El Partido Popular de San Martín del Rey Aurelio mostró este domingo su satisfacción tras ser estimado el recurso de reposición presentado contra la resolución de Alcaldía por la que el gobierno municipal había aprobado la incorporación al presupuesto de 2026 de 1.297.000 euros procedentes de remanentes de 2025. "La nueva resolución reconoce la anulabilidad del acto por infracción del ordenamiento jurídico y acuerda suspenderlo hasta que se apruebe la liquidación del Presupuesto de 2025", resaltó el PP.

"Durante semanas el alcalde dijo que el PP quería paralizar el Ayuntamiento por todos los medios. Ahora son los propios informes técnicos municipales los que obligan a reconocer que la tramitación no era correcta. Fiscalizar no es paralizar: es hacer nuestro trabajo", señaló el portavoz popular, José Manuel Pimentao.

Los populares criticaron que el gobierno "anuncie ahora que pretende aprobar la liquidación de 2025 antes del 30 de septiembre, cuando legalmente debía haberse confeccionado en el mes de marzo". "No pueden presentar septiembre como una solución normal. Estamos hablando de seis meses de retraso en cerrar las cuentas del año anterior", afirmó Pimentao.

Inversiones

Para el PP "este problema nace de la falta de ejecución" de las inversiones aprobadas en 2025. "De un expediente de 2.432.000 euros, al cierre del ejercicio todavía quedaban 2.332.000 euros sin alcanzar siquiera la fase de compromiso de gasto: prácticamente el 96% del total".

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"El año pasado dejaron casi todo sin gestionar y ahora esa falta de planificación obliga a nuevos informes, recursos, suspensiones, rectificaciones y más trámites. Son horas de trabajo que se cargan sobre unos servicios municipales que ya tienen falta de personal y una carga administrativa enorme", explicó Pimentao.