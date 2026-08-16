El tren minero del Ecomuseo de Samuño, en Langreo, suma 350.000 visitas desde su creación: "Los turistas se llevan un trocín de mina"

Todos los visitantes coinciden en lo mismo. El tren de color amarillo que te conduce hasta la mina, es lo que más llama la atención de este museo, haciendo que te sientas parte de la experiencia minera.

Visitantes escuchando las explicaciones en la galería de la mina. | L. HERNÁNDEZ

No es casual el éxito del Ecomuseo Minero Valle de Samuño. El conjunto ya ha superado las 350.000 visitas (desde su apertura en 2013), siendo más de 20.000 las de este año. En palabras de Carlos Llamedo, uno de los guías del museo, "lo que vemos, además de turistas nacionales, son turistas europeos. Ellos tienen una concepción distinta de lo que es el patrimonio industrial y lo tienen más normalizado, por lo que les interesa mucho".

No obstante, esta mina también es apreciada por los turistas españoles. Para Vanesa Álvarez, responsable de la gestión del centro, "mucha gente viene sin saber qué vienen a hacer, y al salir, preguntan para ver más cosas del estilo. No conocen la minería y quieren descubrirla. El turismo industrial es algo un poco desconocido, pero que se va conociendo cada vez más".

El Pozo San Luis funcionó desde 1930 hasta 2001, tiene una profundidad de unos 432 metros y está dividido en seis plantas. "En aquella época, no había electricidad y todo esto estaría lleno de piedras por el suelo", contaba Lara Fernández, una de las guías, en la galería subterránea del yacimiento. Ella también explicó el sistema de entrada y de salida de la mina, pues había un maquinista de extracción en el exterior que sacaba a los mineros. La comunicación con él se realizaba a través de un sistema de toque de campanas.

Vacaciones

A muchos de los visitantes esto les sorprendió. Tal es el caso de Mayte Deltell, alicantina que contaba que "vinimos de vacaciones a Oviedo y queríamos visitar y conocer una mina de verdad in situ". Otra valenciana, Zaida del Amo, expresaba lo mismo: "hemos venido porque nunca habíamos ido a ninguna mina y queríamos ver cómo era". Otro caso parecido es el del vallisoletano Javier Andrés, que decidió realizar la visita al museo en compañía de su familia, porque hoy era su cumpleños: "queríamos hacer una actividad diferente en familia. Nos llamaba la atención ir a la mina dentro de un tren, no lo habíamos hecho nunca, y además con este tiempo de lluvia, es mejor meternos bajo tierra para no mojarnos". Clara Hernando, vecina de Asturias originaria de Ciudad Real, contaba que "siempre nos ha interesado el tema de la minería, sobre todo siendo jóvenes, porque es una cosa que ya se ve menos. El hecho de entrar dentro del tren hace que te sientas dentro de la experiencia".

La principal función del Ecomuseo de Samuño es, sin duda, recordar y enseñar aquellos tiempos pasados que sentaron las bases de la historia y de la economía de ambas Cuencas. Explicaba Gerardo Suárez, maquinista del tren del Ecomuseo, que "lo que intentamos es inculcar lo que hemos vivido desde pequeños, que no se pierda esta tradición minera y que la gente se vaya de aquí sabiendo lo que es la minería".

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Él, como muchos de los otros habitantes del Valle del Nalón, tuvo familiares que trabajaron, tanto en el Pozo San Luis, como en otras minas de alrededor. Contaba Suárez que "cuando entré a trabajar aquí sentí una gran ilusión porque mi tatarabuelo, Dimas Fernández, fue uno de los primeros lampistas del Pozo San Luis, además, casi toda mi familia trabajó en esta mina". También añadía que "a mí esto me llena, que la gente pueda irse con un trocín de mina y de Langreo".