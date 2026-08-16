Los vecinos denuncian el vertido de aguas fecales en la obra de urbanización plan de vías de Langreo: "Hay moscas y malos olores"

La Plataforma por el Soterramiento de Langreo mostró este domingo su "indignación ante lo que está sucediendo" con las obras de urbanización de los suelos liberados por el plan de vías del concejo. El colectivo vecinal indicó que ya había denunciado la "situación anómala de las diferentes rotondas de la obra, que ya ocasionaron problemas en vehículos, así como el estado de las baldosas colocadas, que en un número elevado están sueltas". A eso se suma ahora "un grave problema de insalubridad en las obras pertenecientes a la Consejería de Movilidad. Un grave problema producido por una tubería de pvc que sale de las casetas de obra instaladas en la calle Jovellanos en una parcela municipal".

"Desde esta Plataforma denunciamos que se están vertiendo aguas fecales a una arqueta de aguas pluviales sin que nadie en estos meses de obra controlara tal situación, que ha quedado a la vista de los peatones una vez se mal limpió la verja. Una mala y penosa imagen que se encuentran los vecinos, ya que ven el tubo roto y al final del mismo restos fecales y de papel higiénico que están ocasionando moscas y malos olores sin que nadie controle", expresaron los representantes del colectivo.

Control

"Por ello", prosiguieron las mismas fuentes, "pedimos a la administración local en materia urbanística que controle e informe de esta grave situación enviando a técnicos municipales a comprobar las instalaciones de obra y dónde se están vertiendo dichas aguas. Y que emita un informe a la Consejería de Movilidad informando al respecto y solicitando urgentemente la reparación de los daños y a su vez abra expediente sancionador al respecto".

El colectivo ciudadano también criticó que "tenemos que denunciar la ineptitud de la Consejería del señor Calvo con las obras que se desarrollan en este concejo. Exigimos una solución ya y urgente ante la gravedad del asunto y pondremos el tema en manos de la autoridad competente sobre temas medioambientales en el Principado y la judicatura".

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