El alcalde de San Martín replica al PP en la polémica por la ejecución del remanente: "Ni el Ayuntamiento está paralizado ni estamos poniendo en riesgo los recursos municipales"

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, lanzó este lunes un "mensaje de tranquilidad" a los vecinos para responder a las declaraciones del portavoz del Partido Popular, José Manuel Pimentao, sobre la incorporación de remanentes al presupuesto municipal. Los populares expusieron que, según los propios informes de los técnicos municipales, los remanentes de 2025 no podrán tener luz verde hasta que no sea liquidado el ejercicio de ese año.

"Lo primero que quiero dejar claro es que aquí no hay ningún perjuicio para las arcas municipales y, desde luego, ninguna paralización del Ayuntamiento. Hay un procedimiento administrativo que ha sido revisado a raíz de los informes de los servicios técnicos y que el gobierno municipal, como no puede ser de otra manera, ha decidido adaptar a esos criterios. Eso es actuar con responsabilidad", señaló el Alcalde.

A juicio del regidor, el PP está intentando convertir una cuestión administrativa en un "problema político que no existe". "Me parece legítimo que el Partido Popular fiscalice. Es su obligación como oposición. Lo que no es legítimo es intentar trasladar a los vecinos la idea de que el Ayuntamiento está paralizado o que estamos poniendo en riesgo los recursos municipales. Eso sencillamente no se corresponde con la realidad".

Liquidación

El Alcalde destacó que la modificación de la resolución permite precisamente "continuar trabajando" con todas las garantías. "Si los informes técnicos nos indican que debemos esperar a la liquidación del presupuesto de 2025, lo hacemos. Y lo hacemos porque queremos que las cosas se hagan correctamente. No vamos a tomar decisiones al margen de los técnicos municipales para darle al PP un titular".

Respecto al retraso en la liquidación, el Alcalde considera que el Partido Popular está utilizando una cuestión administrativa para intentar "desacreditar" al gobierno municipal. "Sabemos perfectamente cuál es la situación de la liquidación y estamos trabajando para culminarla. Lo importante ahora es terminar el expediente con todas las garantías y aprobarlo. No vamos a convertir los procedimientos administrativos en una carrera para satisfacer las necesidades de comunicación del Partido Popular".

Sobre las inversiones de 2025, el alcalde rechaza la interpretación realizada por los populares. "Decir que el 96% de las inversiones no se ejecutó porque a cierre de ejercicio una determinada cantidad no había alcanzado la fase de compromiso de gasto es una simplificación interesada. Los expedientes administrativos tienen distintas fases y están sujetos a contratación, proyectos, autorizaciones, licitaciones y circunstancias que pueden hacer que una inversión no avance al ritmo inicialmente previsto". Y añadió: "Lo que este gobierno está haciendo es trabajar para que esas inversiones salgan adelante".

Ardines considera "especialmente desafortunado" que el PP hable de una "supuesta falta de planificación mientras el gobierno municipal está afrontando las dificultades derivadas" de la gestión diaria de un Ayuntamiento. "Gobernar es sentarse con los técnicos, buscar soluciones y conseguir que los proyectos salgan adelante. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo".

Empleados municipales

Por último, el Alcalde reivindicó el trabajo de los empleados municipales y rechazó que se utilice la carga de trabajo de los servicios técnicos como argumento político. "Los trabajadores municipales están haciendo un esfuerzo enorme y tienen todo nuestro reconocimiento. No necesitan que los partidos políticos utilicen su trabajo para alimentar una confrontación. Necesitan que les demos medios, que facilitemos su labor y que respetemos sus criterios profesionales".

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Y aseguró que "este gobierno va a seguir gobernando. Vamos a aprobar la liquidación, vamos a tramitar las inversiones y vamos a seguir utilizando los recursos municipales para mejorar San Martín del Rey Aurelio. El PP puede hacer toda la oposición que considere oportuna, pero nosotros no vamos a entrar en una política de ruido. Nuestra obligación es trabajar y dar respuestas a los vecinos".