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Ayudas al pago del comedor escolar y a la compra de libros en Mieres: el Ayuntamiento ya tiene la lista de los 215 beneficiarios

Son 137 ayudas para el pago del comedor y 78 para la adquisición de libros y material escolar

Una niña y su familar comprando material escolar en una papelería.

Una niña y su familar comprando material escolar en una papelería. / Mar Armenteros / EPC

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Lucía Hernández

Mieres

La "vuelta al cole" no siempre es fácil para todas las familias, que deben hacer frente a importantes gastos en la adquisición de material escolar y de comedor, un servicio muy necesario también para la conciliación de las familias. Por todo ello, el Ayuntamiento de Mieres ha concedido más de 200 ayudas: 78 al pago de libros de texto y material escolar para Educación Infantil, y 137 al pago del comedor de Educación Infantil y Primaria Ya se puede consultar el listado de beneficiarios definitivos en el Tablón de Anuncios del Consistorio y en el de la web municipal.

Ayudas

En palabras de Belén Alonso, concejala de Educación, "las ayudas al comedor escolar permitirán cubrir entre el 90 y el 100% del coste del servicio para las familias". El presupuesto de esta convocatoria asciende a 120.000, unos 20.000 euros más que el año pasado. Esto es "una cifra que ahora se ha incrementado aún más permitiendo llegar a más familias y cubrir la totalidad del pago de este importante servicio".

En cuanto a las ayudas de la adquisición de libros y material escolar, el presupuesto para este año asciende a 15.000 euros, "siendo Mieres el Ayuntamiento de Asturias que ofrece más ayuda para este concepto". La aportación se canjeará a través de los vales que se repartirán en la Oficina Joven y que tendrán que ser utilizados en las librerías y establecimientos del concejo que se han adherido a la convocatoria.

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Con las 215 ayudas concedidas y los 135.000 euros de presupuesto, "el objetivo es favorecer la igualdad de oportunidades, apoyar a las familias con menos recursos y facilitar la conciliación personal, laboral y familiar". Además, Alonso destacó el compromiso del gobierno local, para quien "la educación es la mejor inversión de futuro que podemos hacer".

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