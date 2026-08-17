La falta de servicios indigna a los usuarios de la estación de Renfe en Mieres (parada del AVE): "Los ascensores no funcionan y no puedes tomar un café o ir al baño, es deprimente"

"Aquí no se puede tomar un café, ni ir al baño, ni siquiera sacar algo de una máquina expendedora... Parece un apeadero antiguo". Son palabras de Laura García, usuaria habitual de Renfe y que coge el tren en la estación de Mieres-Puente. Como ellas, son decenas las personas que se quejan del estado del equipamiento, que apenas cuenta con servicios y parece "una estación fantasma". Por ello, reclaman a las administraciones que tomen cartas en el asunto y que Mieres "tenga la estación que se merece, porque somos una parada de AVE, en una ciudad importante, y no se puede dar esta imagen".

Desde hace años, la estación de Renfe de Mieres no cuenta con servicios básicos como una cafetería o unos baños que se puedan utilizar durante todo el día. El equipamiento, ubicado en el polígono de Gonzalín, en la margen izquierda del río Caudal, solo tiene personal en taquilla en horario de mañanas los días laborables. "Si quieres ir al baño tienes que pedir allí la llave, y eso si está la trabajadora, porque como no esté, no hay solución", apunta Manuel Fernández, otro usuario habitual del servicio ferroviario.

Las quejas son constantes. El bar cerró hace años, por lo que tomarse un café tampoco es una posibilidad. Se habían colocado máquinas expendedoras, pero cada dos por tres, critican los usuarios, están averiadas. "Eso no puede pasar en una estación de una ciudad como la de Mieres, en realidad parece que estás en un apeadero en mitad de la nada", señalan.

Accesibilidad

Los problemas no se dan solo en servicios complementarios de lo que sería la estación en sí. Y es que desde hace meses, la página web de Renfe anuncia "Mieres-Puente" como una estación no accesible. El motivo es que los ascensores que salvan las vías entre los dos andenes están estropeados, y llevan meses fuera de servicio. "No funcionan. La gente que va en silla de ruedas es imposible que pase por sí misma para coger el tren en dirección a Oviedo, porque no tiene forma de pasar por las escaleras bajo las vías", censuran los usuarios.

El elevador para salvar las vías, averiado. / A. Velasco

La falta de personal que atienda la estación mientras pasen los trenes es otra de las quejas. "Si vienes por la mañana todavía tienes suerte, y hay una chica que te puede ayudar si lo necesitas, pero como vengas de tarde, no hay nadie", revelan los usuarios. "Yo he tenido que ayudar a gente mayor a sacar el billete en la máquina porque eran capaces, y eso es una responsabilidad que tenía que asumir el personal de Renfe", indica otro habitual de los trenes de Cercanías.

Quejas municipales

El gobierno local de Mieres lleva ya tiempo enviando mensajes al ADIF y reclamando una inversión prometida ya hace más de dos años. Reprochan que el concejo, "siendo el sexto municipio de Asturias y teniendo una parada de AVE, mantiene una estación de tercera". Las fuentes municipales ya han señalado en numerosas ocasiones que Mieres "es la opción más cómoda, ágil y barata para que 200.000 asturianos y asturianas puedan viajar en AVE a Madrid".

La estación de tren de Mieres-Puente. / A. Velasco

Sin embargo, la actuación comprometida por Madrid no llega. Y los usuarios comienzan a hartarse: "Cada vez es más deprimente coger el tren aquí. Lo hacía de estudiante, y se veía vida en la estación, no solo de viajeros, sino de vecinos que venían a tomar el café o echar la partida", apunta Juan García, que sigue usando el tren ya en la edad adulta para desplazarse hasta su trabajo en Oviedo. "Ahora parece una estación fantasma, mal cuidada y desagradable", finaliza.