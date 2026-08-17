Mieres, contra los "narcopisos": los vecinos se echarán a la calle este martes para pedir que se eliminen estos puntos de venta de droga y demandar más seguridad
La marcha saldrá de la Avenida de Sama, cuyos vecinos están afectados, a las 11.00 horas y terminará frente al Ayuntamiento
Convocados por los vecinos de la calle Avenida de Sama, los mierenses saldrán este martes a la calle para pedir la desarticulación de los "narcopisos" existentes en el casco urbano y una mayor seguridad ciudadana. La cita será a las 11.00 desde la propia Avenida de Sama, en una marcha que prevé llegar al Ayuntamiento de Mieres.
Esta manifestación, la primera de las tres convocadas en las próximas semanas, responde al hartazgo vecinal ante el incremento de problemas relacionados con la drogodependencia. En concreto, los vecinos de Avenida de Sama denuncian que llevan tres años soportando la presencia de un narcopiso en su calle. Gritos, peleas, ruidos nocturnos, robos y hurtos... Una situación que les hace, según sus propias palabras, vivir "en un infierno".
Por ello han tomado la decisión de visibilizar su problema de forma pública. Estos vecinos ya organizaron en julio otra protesta, en la que fueron arropados también por miembros del gobierno local mierense y por numerosos vecinos. La situación en la zona se ha vuelto tensa, con delicuentes habituales rondando la zona, y con pequeños robos en comercios locales, como el último que se produjo hace un par de semanas en una farmacia.
Apoyos
La Agrupación Vecinal de Mieres ya ha mostrado también su respaldo a estos ciudadanos. Por lo pronto, aseguran que el de Avenida de Sama no es el único punto de trapicheo de drogas en el casco urbano. Y ante el incremento de la sensación de inseguridad, van a pedir la convocatoria de una Junta de Seguridad Ciudadana, organismo que debe de ser convocado por la Delegación del Gobierno en Asturias, y en el que participan, además de los responsables del gobierno local y de los vecinos, los tres cuerpos de seguridad de Mieres: Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.
"Es necesario un plan de actuación que sirva para que los ciudadanos puedan tener la sensación de vivir en un lugar seguro, un plan que acabe con el trapicheo y que ponga recursos también para ayudar a las personas drogodependientes a salir de esa lacra que son las sustancias estupefacientes", señalaron fuentes vecinales.
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