Ocho minutos de trayecto para subir a esquiar, cinco para ir a ver el eclipse: el sector de la nieve pide al Principado que aclare a qué velocidad puede funcionar la telecabina de Pajares

Nunca llueve a gusto de todos, que dice el refrán. Pese a la buena imagen que la estación de Valgrande-Pajares ofreció el pasado 12 de agosto, movilizando en la telecabina a miles de personas para ver el eclipse desde el Cuitu Negru, la asociación Nieve y Montaña de Asturias (formada por concesionarios, empresarios, clubes y vecinos de las dos estaciones asturianas), ha exigido aclaraciones al Principado sobre la diferencia de velocidad en el funcionamiento del remonte entre esa jornada y a la que generalmente va en temporada de esquí.

El colectivo explicó que ha "registrado sendos escritos a la Dirección General de Transportes y a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias al objeto de aclarar las condiciones de seguridad de la telecabina Cuitu Nego; especialmente en lo relativo a la operación del pasado día 12 de agosto (día del eclipse)". En su argumentación, la asociación señala que "esa jornada, la telecabina operó con un tiempo de recorrido de 5 minutos y 42 segundos". Sin embargo, apuntan, "durante el invierno el tiempo medio de recorrido fue de 8 minutos y 31 segundos". Y subrayan que "la diferencia de tiempo en un periodo y otro ha sido muy importante, de 2 minutos 49 segundos; un 33% del tiempo de recorrido".

Si la cabina funciona más rápido se pueden hacer más trayectos, movilizar a más aficionados y, por tanto, aumentar el número de bajadas por las pistas.

Incidencias

En este sentido, apuntan que "durante el invierno las incidencias de la telecabina, y otras relacionadas con el funcionamiento diario de la estación fueron continuas". "Una de las quejas más habituales fue que un remonte de última generación estaba funcionando a una velocidad muy por debajo de la del año anterior y de su capacidad real", asegura la asociación, que agrega que "los motivos expuestos por la Consejera (de Cultura, Vanessa Gutiérrez) fueron que lo hacían por seguridad porque se veían obligados por la elongación del cable que ya requería una operación de acortamiento".

Argumentos que no fueron válidos para el colectivo Nieve y Montaña: "Esta asociación lo rebatió indicando que, por edad y tiempo de operación, el cable debería estar muy lejos de llegar al límite que forzaría dicho acortamiento y que la ralentización estaba siendo una prueba más del mal manejo del remonte". Por ello, entienden que "la alta velocidad alcanzada por el remonte el pasado día 12 nos ha sorprendido en relación con los tiempos del invierno", por lo que "si durante el invierno no se podían alcanzar esas velocidades por motivos de seguridad, nos lleva a pensar que o bien en invierno nos han estado engañando o bien el día 12 la operación del remonte se realizó contraviniendo las recomendaciones de seguridad al objeto de agilizar el transporte del gran número de personas concentradas".

Escritos

Bajo este contexto, la asociación Nieve y Montaña de Asturias explicó que "por las continuas dudas generadas y por el proceso que se sigue en Fiscalía acerca de la seguridad de la instalación; hemos procedido al registro de sendos escritos que pretenden aclarar o confirmar las condiciones de seguridad del remonte". "Ambos registros han sido dirigidos a la Consejería de Transportes, sección de transporte por cable; y a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias", indicaron. El colectivo reclama los datos de "la velocidad nominal o de diseño, la velocidad máxima de explotación, la velocidad máxima autorizada, la distancia del carro tensor el pasado día 12, así como los registros oficiales del remonte y si se ha producido alguna revisión extraordinaria o acortamiento del cable entre el final de la temporada y el día 12".

Para finalizar, indican que "esta solicitud ha sido cursada por la Asociación Nieve y Montaña de Asturias en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y ante la necesidad de aclarar las condiciones de funcionamiento para la próxima temporada de invierno".