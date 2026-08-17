Sextaferia sin fronteras en la Pola Vieya (Aller): los turistas se sumaron a los vecinos para colaborar en la limpieza del río Rosaliego

La Pola Vieya ha demostrado que "la unión hace la fuerza". Un claro ejemplo es lo ocurrido en la jornada de sextaferia realizadas en esta localidad de Aller. La actividad consistió en una limpieza comunal alrededor del arroyo que atraviesa el pueblo.

Durante el sábado 15 de agosto, más de 25 vecinos de la aldea, "e incluso visitantes y veraneantes procedentes de diversas comunidades autónomas, como Cataluña o Madrid", no quisieron dejar pasar la oportunidad para poder aportar su granito de arena. El objetivo del día consistió en la limpieza del río Rosaliego, además de la conservación del entorno y su acondicionamiento.

Todos ellos aprovecharon el día festivo para "ponerse manos a la obra", destacando una gran participación comunitaria, donde nadie dudó en dedicar parte de sus vacaciones a esta laboriosa actividad, con gran esfuerzo. También se realizó una primera jornada de limpieza, dedicada a la limpieza y reparación de zonas comunes, el sábado 8. En lo que va de años suman ya tres jornadas de trabajo comunitario.

Tradición

Con esta iniciativa, los habitantes de La Pola Vieya buscan recuperar el espíritu de la sextaferia. Dicha actividad comunitaria siempre fue una labor altruista en favor del bien común.

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La organización vecinal agradeció "la colaboración, tanto de nuestros vecinos, como de quienes están pasando unos días en el pueblo y se han volcado con nosotros". Con este tipo de propuestas esperan, además, que "el ánimo y las fuerzas nos acompañen para seguir impulsando este tipo de iniciativas tan necesarias".