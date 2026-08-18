Los "búho" retoman el vuelo en la comarca del Nalón: los autobuses nocturnos volverán a funcionar (tras cuatro meses de parón) al incorporar mamparas de protección

Los servicios nocturnos regulares de autobús desde Pola de Laviana a Riaño y desde Sama hasta Oviedo volverán a funcionar a partir de este viernes, 21 de agosto, "con las frecuencias y horarios habituales". El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) anunció este martes que restablecerá la oferta de búhos después de que la Inspección de Transportes de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias "haya constatado que los dos nuevos vehículos asignados a las concesiones, que se utilizarán en la prestación de las conexiones nocturnas, cumplen con las medidas establecidas por el plan de prevención de riesgos laborales". Ambos cuentan con mampara de protección.

La empresa, indicaron fuentes del Principado, "ha solicitado la adscripción de dos nuevos vehículos a la explotación de las líneas. La inspección ha comprobado que los autobuses incorporados a ambas concesiones para operar el servicio búho cumplen con todas las especificaciones establecidas por el plan de prevención de riesgos laborales, como la separación física del conductor y las personas viajeras a través de una mampara o un sistema interno de videovigilancia".

La conexión nocturna se retomará este fin de semana con la oferta habitual de horarios, que incluye seis frecuencias en la línea Sama-Oviedo entre las 23.30 y las 6.00 horas en las madrugadas del sábado y el domingo. En el caso de la ruta entre Laviana y Riaño se ofertan cinco frecuencias desde las 23:00 a las 5:45 horas.

Suspensión

Han pasado casi cuatro meses desde que el Principado decidiera suspender temporalmente los servicios nocturnos de autobuses en la cuenca del Nalón. La suspensión temporal del "búho" puso fin al paro indefinido en Transportes Zapico y Autobuses de Langreo. Los trabajadores estuvieron en huelga 20 días para reclamar mamparas en los "búho" tras el apuñalamiento de un conductor. Ante la falta de acuerdo con la empresa, el Principado decidió imponer una solución temporal: suspender los servicios de búho en la comarca del Nalón (Riaño-Pola de Laviana y Langreo-Oviedo) cuya concesión gestiona el grupo Sanjuán hasta que se pusieran en marcha "medidas" para garantizar la seguridad de los conductores. La medida fue apoyada de forma casi unánime por los trabajadores en las votaciones realizadas el 23 de abril y la huelga quedó desconvocada.

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La suspensión, según expuso entonces el Principado, duraría "hasta que se incorporen las medidas que establezca el estudio de evaluación de riesgos laborales bajo criterio técnico", un informe que "valorará factores como la tipología de las paradas de la línea, que se producen en espacios urbanos y abiertos a lo largo de todo el recorrido. De este modo, se debían fijar medidas "teniendo en cuenta factores relevantes como el hecho de que el origen y destino de las expediciones tiene lugar en espacios abiertos y no en estaciones de autobús". La Consejería señaló también que "la suspensión tendría carácter temporal y estaría en vigor hasta que se acredite de manera fehaciente la implantación de las medidas dispuestas en el estudio de evaluación de riesgos por parte de expertos en seguridad y salud laboral".