La fábrica de paneles solares de Langreo (con 115 empleos previstos) vuelve a ver la luz: Exiom solicita la licencia de actividad cuatro años después de que se anunciara el proyecto

La gran fábrica de paneles solares de Langreo, que se impulsó con una inversión de 20 millones de euros y la creación de 115 empleos, empieza a ver la luz después de varios años de nubarrones. El proyecto, anunciado en 2022, empezó con fuerza y, tras unos meses de trabajos de acondicionamiento de la planta del polígono de Riaño I (que anteriormente había ocupado Vesuvius) y la instalación de maquinaria, todo se paralizó, sin que en los dos últimos años haya habido apenas movimiento en la parcela. El alcalde de Langreo, Roberto García, en abril de 2025 aseguró con ironía que "de momento, en la parcela solo hemos visto un caballo (en alusión al transporte equino con un caballo rotulado que había en la parcela) por allí, nada más. No sabemos nada. Solo que el caballo parece que está bien".

Pues bien, el remolque equino ya desaparecido de los terrenos y, en su lugar, se pueden ver algunas máquinas y un gran contenedor tapado por una lona. También ha habido movimiento en los despachos. El gobierno local, que en un Pleno del pasado enero volvía a asegurar que no tenía noticia alguna del proyecto, indicó a este diario que la empresa ha solicitado al Consistorio la licencia de actividad. Además, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) de este lunes se sacaba a información pública la aprobación inicial del estudio de detalle presentado por Exiom al Ayuntamiento para "la ordenación y posterior segregación" de la parcela de Riaño.

El edil de Urbanismo, José Antonio Cases, señaló días atrás, sobre la petición de licencia de actividad que "lo valoramos como algo muy positivo" porque "de concretarse esta solicitud de licencia, que esperamos que sí, supondría dar actividad a una parcela y a una instalación industrial muy importante para Langreo". Señaló Cases que la solicitud de licencia de actividad presentada por Exiom es para la "fabricación de paneles fotovoltaicos", una solicitud que "vino acompañada por la memoria técnica de actividad y una declaración responsable". El expediente ya está en tramitación en el Ayuntamiento. "Esperemos que no haya ninguna complicación y que la actividad se pueda autorizar. Necesita, evidentemente, otra serie de autorizaciones por parte del Principado, entiendo, pero lo valoramos de forma muy positiva. Ya era hora de que esta actividad se pudiese concretar".

Segregación de la parcela

No es el único trámite impulsado por Exiom. El Ayuntamiento también ha procedido a la aprobación inicial del estudio de detalle presentado por la compañía para segregar la parcela de Riaño. "Es la aprobación inicial, ahora tienen un plazo de información pública donde se pueden presentar alegaciones por parte de terceros. Lo que viene establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es que todos los terrenos industriales de más de 5.000 metros cuadrados pueden dividirse. Y con un estudio de detalle eso es lo que han hecho", indicaron fuentes municipales.

Máquinas en el exterior de las instalaciones, este lunes. / A. Velasco

El proyecto se anunció en febrero de 2022, gracias a la alianza entre la compañía energética Iberdrola, propietaria de la clausurada central térmica de Lada (Langreo), y la compañía asturiana Exiom, especializada en la fabricación de paneles solares fotovoltaicos. El objetivo era crear en Langreo la primera gran planta de fabricación de módulos fotovoltaicos de España y una de las primeras a escala industrial de Europa. La planta, con 115 empleos directos y que supondrá una inversión de 20 millones de euros, debía entrar en producción ese mismo año, según las previsiones originales.

Retrasos

Ese plazo para comenzar a funcionar se fue demorando, pero en los primeros meses sí hubo actividad para adecuar las instalaciones elegidas, la antigua planta de Vesuvius en el polígono de Riaño I. A comienzos de 2023, el logo de Exiom ya lucía en la antigua factoría de Vesuvius y a finales de año, después de la llegada de los primeros lotes de maquinaria en los meses anteriores, las tareas centraron en la reparación y acondicionamiento del tejado de las instalaciones. Entre las máquinas que llegaron a Langreo figuraban laminadoras, necesarias en uno de los principales procesos de la fabricación de este tipo de productos. Los trabajos también se fueron orientando, en el interior de la planta, a acondicionar las infraestructuras de la fábrica a su nuevo fin, ya que originariamente estaban destinadas a producir material refractario para la industria siderúrgica, cuando pertenecía a Vesuvius.

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Todo parecía ir por buen camino, pero la actividad nunca llegó a arrancar. Se paralizaron los procesos de selección de personal y los sindicatos comenzaron a mostrar su preocupación por la falta de avances y, sobre todo, de información. Ahora, el proyecto empieza a ver la luz de nuevo.