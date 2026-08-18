Indignación vecinal en Riaño por el funcionamiento del autobús a Gijón: "Muchas veces vienen llenos y dejan a la gente en tierra"

Indignación entre los habitantes de Riaño por el funcionamiento el servicio de autobús que conecta el distrito langreano con Gijón. Los vecinos se quejan de que es "habitual" que los viajeros que cogen el autobús en Riaño "se queden en tierra" al venir llenos y no haber servicios de refuerzo. Aseguran que "hay gente que utiliza el autobús para ir a trabajar y cada día es una bala al aire porque no saben si se lo van a encontrar cuando llegan a la parada". También anunciaron que sopesan movilizaciones si la situación no se corrige, incluso cortes de tráfico "para que el autobús no pase hacia Gijón sin para por Riaño".

"Estamos hartos", aseguró Felicitas Gil, presidenta de la asociación vecinal de Riaño, que detalló que "esto se ha convertido en una situación frecuente. La última vez, que nosotros sepamos, esta misma semana por la mañana, cuando se quedaron en tierra los viajeros de los primeros servicios de la mañana que van a trabajar a Gijón".

El problema, señaló Gil es que Riaño es la última parada del valle del Nalón en la que el autobús se detiene a recoger viajeros camino de Gijón y "como muchas veces bajan llenos ya desde La Felguera ya ni entran en Riaño". "Y tampoco poner servicios de refuerzo para los que se quedan fuera". La única solución en esos casos "es quedarte a esperar al siguiente pero tampoco tienen garantizado que no vuelva a pasar lo mismo y te quedes en tierra de nuevo". El autobús es el único transporte público para llegar a Gijón que tiene Riaño, que carece de conexión ferroviaria con la ciudad costera. Otros distritos de Langreo como La Felguera, Sama y Ciaño sí que cuentan con esa alternativa.

Movilizaciones

Felicitas Gil indicó que los vecinos no piensan quedarse sin hacer nada y ya sopesan movilizaciones si no hay una solución. "Tendremos que ir a la rotonda y no dejar pasar al autobús que va a Gijón hasta que pase por Riaño", apuntó.

Usuarios del transporte público en Riaño también habían criticado tiempo atrás la situación de la cabecera de la línea urbana Riaño-Laviana, al entender que la marquesina era demasiado pequeña. Una situación que sí se ha corregido con la puesta en marcha del nuevo intercambiador ubicado junto al hospital comarcal.

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El intercambiador de Riaño, estrenado en julio, cuenta con un área de espera de 72 metros cuadrados, con estructura de acero y vidrio y mobiliario.