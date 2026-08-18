Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Indignación vecinal en Riaño por el funcionamiento del autobús a Gijón: "Muchas veces vienen llenos y dejan a la gente en tierra"

Los habitantes del distrito langreano sopesan movilizaciones para reclamar que se corrija la situación

La nueva marquesina de Riaño.

La nueva marquesina de Riaño. / David Orihuela

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Indignación entre los habitantes de Riaño por el funcionamiento el servicio de autobús que conecta el distrito langreano con Gijón. Los vecinos se quejan de que es "habitual" que los viajeros que cogen el autobús en Riaño "se queden en tierra" al venir llenos y no haber servicios de refuerzo. Aseguran que "hay gente que utiliza el autobús para ir a trabajar y cada día es una bala al aire porque no saben si se lo van a encontrar cuando llegan a la parada". También anunciaron que sopesan movilizaciones si la situación no se corrige, incluso cortes de tráfico "para que el autobús no pase hacia Gijón sin para por Riaño".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

"Estamos hartos", aseguró Felicitas Gil, presidenta de la asociación vecinal de Riaño, que detalló que "esto se ha convertido en una situación frecuente. La última vez, que nosotros sepamos, esta misma semana por la mañana, cuando se quedaron en tierra los viajeros de los primeros servicios de la mañana que van a trabajar a Gijón".

El problema, señaló Gil es que Riaño es la última parada del valle del Nalón en la que el autobús se detiene a recoger viajeros camino de Gijón y "como muchas veces bajan llenos ya desde La Felguera ya ni entran en Riaño". "Y tampoco poner servicios de refuerzo para los que se quedan fuera". La única solución en esos casos "es quedarte a esperar al siguiente pero tampoco tienen garantizado que no vuelva a pasar lo mismo y te quedes en tierra de nuevo". El autobús es el único transporte público para llegar a Gijón que tiene Riaño, que carece de conexión ferroviaria con la ciudad costera. Otros distritos de Langreo como La Felguera, Sama y Ciaño sí que cuentan con esa alternativa.

Movilizaciones

Felicitas Gil indicó que los vecinos no piensan quedarse sin hacer nada y ya sopesan movilizaciones si no hay una solución. "Tendremos que ir a la rotonda y no dejar pasar al autobús que va a Gijón hasta que pase por Riaño", apuntó.

Usuarios del transporte público en Riaño también habían criticado tiempo atrás la situación de la cabecera de la línea urbana Riaño-Laviana, al entender que la marquesina era demasiado pequeña. Una situación que sí se ha corregido con la puesta en marcha del nuevo intercambiador ubicado junto al hospital comarcal.

Noticias relacionadas

El intercambiador de Riaño, estrenado en julio, cuenta con un área de espera de 72 metros cuadrados, con estructura de acero y vidrio y mobiliario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido tras intentar apuñalar a su expareja en el centro comercial de Mieres
  2. Mojinos Escozíos' no tocará en Laviana: un miembro de la banda se comprometió a actuar en otra localidad en la misma fecha del festival 'Regodón', denuncian los organizadores
  3. Barbón, profeta en su tierra: el presidente del Principado será el pregonero de las fiestas de Pola de Laviana
  4. Juan José Sevillano, de 85 años, sube Pajares en bicicleta 'al ritmo de los más jóvenes, va muy rápido
  5. Aleida Granda, candidata de la ejecutiva del PSOE de Langreo para tratar de recuperar la Alcaldía
  6. La Virgen del Otero vence a la lluvia, ilumina las calles de Pola de Laviana y estrena rosario (regalado por León XIV a Adrián Barbón): 'Es muy emocionante
  7. La ciudad industrial de Valnalón, en Langreo, ya supera los 2.000 empleos tras el regreso de Duro: 'Somos como una gran familia
  8. A prisión el hombre que trató de apuñalar a su expareja en Mieres en un apeadero cerca del centro comercial

Los días en que vivimos eclipsados

Indignación vecinal en Riaño por el funcionamiento del autobús a Gijón: "Muchas veces vienen llenos y dejan a la gente en tierra"

Indignación vecinal en Riaño por el funcionamiento del autobús a Gijón: "Muchas veces vienen llenos y dejan a la gente en tierra"

Samuráis, una "Capilla Sidrina" rodante y un Bad Bunny minero: el ingenio se desborda en los "astilleros" de Laviana para dar forma a las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón

Samuráis, una "Capilla Sidrina" rodante y un Bad Bunny minero: el ingenio se desborda en los "astilleros" de Laviana para dar forma a las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón

Pajares, una mejora de campeonato (y millonaria): el remonte para bicis y el alumbrado favorecerán el esquí nocturno y la organización de pruebas deportivas

Pajares, una mejora de campeonato (y millonaria): el remonte para bicis y el alumbrado favorecerán el esquí nocturno y la organización de pruebas deportivas

Riosa estrenará el próximo año un nuevo edificio administrativo municipal que albergará la oficina de turismo, la sede de los servicios sociales y el telecentro

Riosa estrenará el próximo año un nuevo edificio administrativo municipal que albergará la oficina de turismo, la sede de los servicios sociales y el telecentro

Los vecinos claman en las calles de Mieres contra los "narcopisos": "Hay peleas, amenazas, lanzan droga por la ventana... no podemos más"

Los vecinos claman en las calles de Mieres contra los "narcopisos": "Hay peleas, amenazas, lanzan droga por la ventana... no podemos más"

"Éxtasis", Muñeca Rusa", "Comandante Twin", "Afónica Naranjo"...: Laviana ya se prepara para cuatro días de conciertos con el festival "Regodón"

"Éxtasis", Muñeca Rusa", "Comandante Twin", "Afónica Naranjo"...: Laviana ya se prepara para cuatro días de conciertos con el festival "Regodón"

Laviana "jira" hacia el Descenso Folklórico: la romería de las fiestas patronales (anticipo del gran festejo fluvial de este sábado) reunió a 4.000 personas

Laviana "jira" hacia el Descenso Folklórico: la romería de las fiestas patronales (anticipo del gran festejo fluvial de este sábado) reunió a 4.000 personas
Tracking Pixel Contents