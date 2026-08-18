Pajares, una mejora de campeonato (y millonaria): el remonte para bicis y el alumbrado favorecerán el esquí nocturno y la organización de pruebas deportivas

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha sacado a licitación por 9.501.900 euros las obras para instalar un nuevo telebike (un remonte por cable para personas y soporte de bicicletas) de cuatro plazas y un sistema de iluminación de pistas en la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares. La contratación se pone en marcha tras autorizar el Consejo de Gobierno el gasto el pasado día 10. Con esta inversión, el Ejecutivo autonómico da un nuevo paso en la transformación de Valgrande-Pajares y aborda la última gran actuación de la segunda fase de modernización de la estación. El proyecto permitirá reforzar su actividad tanto en invierno como durante el resto del año, gracias a la incorporación de un remonte apto para el transporte de personas y bicicletas y a la iluminación de una parte significativa del dominio esquiable.

El nuevo telebike de El Val.lón será un telesilla de cuatro plazas y pinza fija equipado con soportes específicos para bicicletas. La infraestructura complementará la telecabina Cuitunigru, mejorará la movilidad interna de la estación y facilitará el acceso a la zona alta tanto en temporada de nieve como durante el funcionamiento del futuro bikepark.

Por su parte, el sistema de iluminación se instalará en la vertiente de Fuente la Reina, Arandanera y Valle del Sol, incluidos los enlaces de Martinelli y Hoya, hasta la estación motriz de la telecabina Cuitunigru. Esta actuación permitirá ampliar los horarios de uso de las instalaciones, de modo que posibilitará la práctica de esquí nocturno durante el invierno y de ciclismo de montaña en verano.

La mejora de las infraestructuras favorecerá, además, la organización de competiciones, concentraciones y otros eventos deportivos a lo largo de todo el año. Una actividad más continuada contribuirá a reforzar la función de Valgrande-Pajares como motor de desarrollo económico de la montaña central, al tiempo que impulsará la actividad vinculada al turismo activo, la hostelería, la enseñanza deportiva y el alquiler de material.

Inversión

El contrato establece un plazo de nueve meses desde su adjudicación: tres para la redacción y aprobación del proyecto constructivo y otros seis para la ejecución de las obras.

Esta actuación elevará a más de 20 millones la inversión movilizada por el Gobierno de Asturias para modernizar Valgrande-Pajares. "El objetivo es convertir la estación en un equipamiento deportivo y turístico con actividad todo el año, capaz de diversificar su oferta y generar nuevas oportunidades económicas para el concejo de Lena y toda la montaña central", apuntaron fuentes del Gobierno regional.

El principal hito de este proceso ha sido la construcción de la telecabina Cuitunigru, con una inversión cercana a los diez millones. A ello se han sumado nuevas actuaciones, algunas financiadas con cargo al Fondo de Transición Justa (FTJ), encaminadas a mejorar la accesibilidad, la sostenibilidad y el aprovechamiento turístico de la estación.

Actualmente se encuentran en ejecución el circuito de esquí de fondo y raquetas, las mejoras de accesibilidad en el entorno de la telecabina y diversas acciones de renaturalización. Paralelamente, avanzan proyectos como la creación de miradores y senderos accesibles, el acondicionamiento de rutas, el futuro bikepark y la recuperación paisajística de terrenos afectados por las obras. Todas estas intervenciones permiten avanzar hacia una estación más accesible, sostenible y preparada para ofrecer alternativas también fuera de la temporada de nieve.