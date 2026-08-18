Riosa estrenará el próximo año un nuevo edificio administrativo municipal que albergará la oficina de turismo, la sede de los servicios sociales y el telecentro

Tras un mandato marcado por la necesidad de "dar la vuelta a la situación económica" que se encontró a su llegada, el equipo de gobierno de Riosa, liderado por el alcalde Roberto Álvarez, ya comienza a llevar a cabo inversiones para la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Aunque no con fondos propios, el concejo acaba de estrenar la carretera La Vega-Llamo, un proyecto de casi 2 millones financiado por el Principado. Y ahora, el siguiente paso es renovar la sede de la oficina de Turismo, e instalar los servicios sociales y un telecentro nuevo en un edificio de su propiedad.

Según detalló el regidor, estos trabajos corresponden a un proyecto aprobado por el Instituto para la Transición Justa. "Estuvo medio en el aire, porque no nos querían conceder una prórroga para poder ejecutarlo, y no llegábamos a la tramitación administrativa", explicó Álvarez. Sin embargo, el Gobierno central concedió finalmente esa prórroga para que el proyecto se pueda ejecutar.

El alcalde de Riosa indicó que antes de final de año, el gobierno local sacará a concurso las obras para la reforma de una casa de su propiedad, que se ubica en la plaza consistorial, justo enfrente del propio Ayuntamiento. Las labores consistirán en la reforma integral del inmueble, a donde se quieren llevar tres departamentos: la oficina de turismo, los servicios sociales y un telecentro nuevo.

"Durante estos tres años hemos estado atendiendo necesidades del día a día y conteniendo el gasto para poder hacer frente a la gran deuda que nos encontramos", explicaba Álvarez, para agregar que incluso el remanente presupuestario que les iba quedando año a año, "lo teníamos que destinar a pagar el crédito que tenemos abierto".

Así las cosas, el 2027 se presenta ya de otra guisa. "Aunque con el presupuesto municipal atenderemos obras más pequeñas y necesidades de los vecinos, esta ayuda del ITJ nos permitirá poner en valor servicios muy importantes para los vecinos, y esperamos que ya en el próximo año puedan contar con nuevas instalaciones en materia de turismo, servicios sociales y nuevas tecnologías", finalizó Álvarez.