Los vecinos claman en las calles de Mieres contra los "narcopisos": "Hay peleas, amenazas, lanzan droga por la ventana... no podemos más"

A las once en punto, en el cruce de la Avenida de Sama con la calle Teodoro Cuesta, un centenar de vecinos, acompañados por representantes políticos, comenzaron una manifestación por las calles de Mieres para exigir el fin de los "narcopisos" y el tráfico de drogas en la villa. Ante uno de los portales de la citada calle, donde se ubica una de estas viviendas, lanzaron proclamas e iniciaron una marcha que les llevó por las principales calles del casco urbano para llegar hasta el Ayuntamiento, donde finalizaba el recorrido. "No podemos más", aseguraban unos vecinos que llevan tres años soportando "amenazas ruidos, llamadas a horas intempestivas" y una "sensación de inseguridad" que les está haciendo vivir "en un infierno".

José Antonio Pérez es el vecino que ejerce de portavoz de los residentes en la Avenida de Sama y que canaliza la organización de las protestas. Explicaba que "la situación está muy fastidiada". "Pensamos que con las protestas, la cosa se iba a calmar, pero para nada, ahora en el piso hay diez personas metidas", explicaba Pérez. Relató que "esta gente hace lo que quiere, entran y salen del portal como quieren, sin tener llaves". "Nos quejamos de que causan destrozos, ayer (por el lunes) tuve que arreglar tres llaves de la luz que rompieron, la manilla de la puerta del portal rota, a cualquier cosa que se les diga te insultan...", apunta el portavoz vecinal.

Situación

Agrega que la situación no solo se da en el portal, sino que se extiende a la propia calle. "Si estás debajo de la ventana te puede caer droga encima porque la tiran por la ventana, están a voces a las 3, 4 o 5 de la mañana, hay peleas...", indica José Antonio Pérez, que califica que vivir en este entorno anexo a Requejo "es un infierno". Y pese a la buena disposición de la administración local, la solución no llega: "El Ayuntamiento, la Policía Local y Nacional vienen cuando les llamamos, ponemos denuncias, pero no sirve de nada". "Ahora estamos en trámites para ver si podemos sacarlos de ahí por otra vía, pero tampoco podemos decir nada más", apuntó el responsable vecinal.

Junto a los ciudadanos, buena parte del equipo de gobierno de Mieres apoyó la manifestación. Francisco García, concejal de Seguridad, ejerció como portavoz: "Nosotros, desde el equipo de gobierno, vamos a apoyar todo este tipo de movilizaciones y las que nos permita la Ley para presionar y que se terminen estas situaciones que se vienen produciendo". García señaló que "hay un mercado de la droga que trafica con la salud y la vida de las personas". Y agregó que "aunque afortunadamente Mieres sigue siendo un sitio tranquilo y no podemos hablar de algo generalizado, hay que incidir en estos puntos tan negativos y que están generando problemas a los vecinos".

Así fue la manifestación contra los narcopisos en Mieres. / A. Velasco

Amenazas

Como Ayuntamiento, el gobierno local tiene las manos atadas en determinadas medidas. "Dentro de nuestras posiblidades, nosotros los apoyamos en lo que se nos permite, con la Policía Local y la coordinación que es total con la Policía Nacional, pero siempre dentro de lo que nos permite la Ley", aseveró el portavoz municipal. Cuestionado por un plan de actuación, Francisco García, indicó que "estamos estudiando la situación, porque no es tan fácil, en este caso estamos hablando de un piso que es propiedad de quien está dentro, por lo que legalmente es más difícil actuar".

Entre los vecinos, el malestar y la indignación es absoluta. "No podemos más", señalaba Felicidad Tronco. La situación está afectando a su vida diaria: "Tenemos que soportar ruidos, voces de madrugada, picarte al timbre a las 2 o 3 de la madrugada, olores, peleas....", aseguraba esta mujer, que indicaba que "nos está afectando a todo". Además, destaca amenazas vividas: "El otro día mi marido encontró a uno forzando la puerta del portal y esta persona se dedicó a amenazarle por no dejarle entrar".

Una vecina con una de las pancartas exhibidas durante la protesta. / A. Velasco

En la marcha, ademas del gobierno local, también hubo representantes del PP, entre ellos el concejal Víctor Ferreira o la diputada regional, natural de Mieres, Gloria García. También representantes de otros partidos y asociaciones, que quisieron mostrar su empatía con la problemática de los vecinos. "Fuera narcopisos de nuestros barrios" o "Mieres no se vende, Mieres se defiende" fueron algunas de las proclamas gritadas durante el recorrido, que finalizó en los aledaños de la casa Consistorial.