Balance triunfal de Aller y Mieres en la Feria: "Tenemos un enorme potencial turístico"

"Aller ha triunfado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias". Así de tajantes se han mostrado desde el Ayuntamiento allerano tras el balance de las dos semanas de presencia en uno de los eventos más multitudinarios del verano asturiano. El gobierno local, que cifra en "miles" los visitantes a su stand, espera que ese interés se transforme ahora en economía para el concejo y se transforme en turistas durante los próximos meses. Un balance similar al que hace Mieres, que si pone número, más de 25.000, a las personas que pasaron por su expositor: "Nuestra apuesta turística va ligada a la innovación y la tradición, haciendo que pasado y futuro se den la mano en un territorio que tiene mucho que ofrecer".

"El Ayuntamiento de Aller contó con un amplio estand ubicado en el Pabellón de las Naciones, dedicado al gran acontecimiento astronómico del año: el eclipse solar", explicaron desde el gobierno local, para agregar que "este espacio puso en valor a Coto Bello como enclave de referencia y lugar privilegiado para la observación de este fenómeno excepcional, así como para la práctica de la observación astronómica en general, gracias a las excelentes condiciones que ofrece".

El stand del Ayuntamiento de Aller en FIDMA. / Cedida a LNE

Fuentes municipales señalaron que fueron "miles de visitantes" los que pudieron disfrutar "de una experiencia única a través de un eclipse virtual inmersivo, que permitía recrear de forma realista el fenómeno y visualizar en tiempo real el camino a la sombra". Apuntan que esta "innovadora" propuesta despertó "un gran interés entre el público, acercando la astronomía de una manera didáctica e interactiva a personas de todas las edades".

Realidad virtual

Sin embargo, no fue solo el eclipse el gran atractivo del stand. "El verdadero éxito residió en todas las experiencias de realidad virtual, que permitieron a los asistentes elegir entre tres propuestas inmersivas diferentes". Además del fenómeno astronómico, también se pudo vivir la experiencia del esquí en la Estación Invernal Fuentes de Invierno o realizar un recorrido virtual por los principales recursos naturales, culturales y del patrimonio industrial minero del municipio.

Dos jóvenes disfrutan de la realidad virtual en el stand allerano. / Cedida a LNE

"El interés generado por estas propuestas fue extraordinario y se mantuvo constante durante toda la feria, registrándose prácticamente de manera ininterrumpida largas colas de visitantes de todas las edades que esperaban pacientemente para participar en ellas", señalaron desde el Ayuntamiento de Aller.

Información

Asimismo, según señalaron desde el gobierno local, la demanda de información turística fue constante durante toda la feria. "Las rutas de senderismo, junto con las actividades incluidas en la programación estival, figuraron entre los recursos más solicitados por el público, confirmando el atractivo del concejo como destino de naturaleza, ocio y turismo activo".

En cuanto a la afluencia de visitantes, aunque no ofrecen cifras oficiales, los responsables del Ayuntamiento de Aller señalan que "superó la registrada en las dos ediciones anteriores, consolidando la participación del concejo en FIDMA como un rotundo éxito". A lo largo de la feria, agregaron, "se distribuyeron miles de artículos promocionales y centenares de publicaciones turísticas, contribuyendo a dar a conocer la amplia oferta de recursos, experiencias y actividades que ofrece Aller durante todo el año".

Elena Zapico, concejala de Turismo, valora muy positivamente la participación de Aller en la feria: "Estas dos semanas han vuelto a confirmar el enorme potencial turístico de nuestro concejo y el creciente interés que despierta entre quienes buscan experiencias auténticas vinculadas a la naturaleza, la cultura y nuestro patrimonio". "La extraordinaria acogida recibida nos anima a seguir trabajando en la promoción de Aller como un destino atractivo durante todo el año y, además, a consolidar su posición como referente del astroturismo en Asturias", agregó, para finalizar: "el balance de esta edición es excelente, tanto por la afluencia de visitantes como por la repercusión alcanzada y el interés mostrado por nuestra oferta turística".

Mieres

En el caso de Mieres, su estand de Mieres en FIMDA recibió en esta edición más de 25.000 visitas, "superando las cifras de años anteriores y consolidándose como un espacio de referencia para la promoción turística del concejo en este gran escaparate del verano astur". "Las cifras de visita, que crecen de forma exponencial año a año, respaldan la labor de promoción turística que se está realizando con el objetivo de seguir dando a conocer todos los recursos (gastronómicos, naturales, patrimoniales...) que nuestro concejo ofrece y que lo convierte en una joya para disfrutar todo el año", señalaron fuentes municipales.

Visitantes en el stand de Mieres en la feria. / Cedida a LNE

Explican, además, que la propuesta de Mieres para la feria "ha generado gran interés, poniendo a disposición de los y las visitantes del stand toda la información sobre el concejo y planteando varios juegos interactivos y de destreza, con las rutas del Reto Territorio Minero como protagonistas, para conseguir regalos y recuerdos de nuestro municipio". Precisamente el Reto Territorio Minero ha sido uno de los temas que más interés ha suscitado al tratarse de una iniciativa inédita que auna deporte con naturaleza en dos rutas, que discurren por el entorno de los montes Llosorio y Polio.

El stand, apuntan las fuentes municipales, recibió "muchas consultas sobre esta propuesta turística y deportiva y también sobre el patrimonio y la oferta turística de Mieres en una feria que ha sido un éxito también con la programación de actividades que sumaron numeroso público siendo un complemento más a la actividad diaria del stand".

"La Feria de Muestras 2026 ha sido un éxito y refuerza nuestra apuesta turística ligada a la innovación y la tradición, haciendo que pasado y futuro se den la mano en un territorio que tiene mucho que ofrecer", señaló la concejala de Comercio, Beatriz Flórez, que destacó la importancia de la feria como espacio de promoción del concejo.