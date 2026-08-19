Convocatoria de ayudas para autónomos rurales: Aller, Caso y Riosa suman ya casi 200 solicitudes de entre 810 profesionales

El Principado de Asturias ha convocado una serie de ayudas para autónomos rurales de un total de 23 concejos considerados como zonas en riesgo de despoblación. La cuantía será de 3,5 millones de euros, con subvenciones que oscilan entre los 1.200 y los 2.600 euros. El objetivo de la iniciativa es "reforzar la actividad económica y contribuir a fijar población en las zonas con mayores desafíos demográficos". La recepción ha sido positiva, pues ya se han superado las 2.100 solicitudes. No obstante, todavía se podrá solicitar hasta ese sábado día 21 de agosto.

Experiencias

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha visitado el Ayuntamiento de Aller para compartir con los autónomos del concejo los detalles de la convocatoria, así como conocer de primera mano sus necesidades y animarles a la participación en el plan. "Estamos poniendo en marcha esta convocatoria de ayudas para ayudarles en la consolidación de su trabajo como autónomos, ya que son fundamentales en los pueblos con riesgo de despoblamiento, para generar más dinamismo y riqueza en estas zonas", explicaba Llamedo.

Algunos trabajadores ya han presentado su candidatura, existiendo 160 solicitudes en Aller, 13 en Riosa y 26 en el concejo de Caso. El total de autónomos existentes en Aller son 600, en Riosa 55, y en Caso, 155. Una de esas trabajadoras autónomas es Arancha González, dueña de los apartamentos rurales "El Collau" en Santibáñez de Murias. González contaba que "empecé el año pasado y gracias a los 'Bonos Turismo Rural Asturias' hemos recibido a mucha gente de la región, pero también de fuera. Toda ayuda es siempre bienvenida".

Caso parecido es el de la autónoma Estefanía Trapiello, quien empezó el año pasado con su proyecto "Almas" en Los Estrullones. Contaba que "es un proyecto de educación ambiental y emocional con caballos. Me desplazo a colegios y asociaciones, pero también estoy abierta a que vengan a hacer excursiones. Otra actividad que hago es coach en bienestar emocional, asistido con caballos". Este tipo de ayudas son, según Trapiello, "un impulso para poder llevar a cabo estos proyectos, no puedes tirar adelante solo con ayuda. Es verdad que yo ya contaba con los praos y caballos de mi familia, lo que me ayudó a tener una base, porque este proyecto es novedoso y muy arriesgado".

Aller

Otra de las actividades llevadas a cabo por un autónomo es la de José Tejón, quien desbroza pueblos, montes y tienen servicio de venta de leñas. La base de su empresa está en Collanzo, donde lleva trabajando "unos 15 años". Opinaba Tejón que "está bien que te ayuden como autónomo, nunca hemos recibido ninguna ayuda y esta subvención tiene gran interés".

Su compañero de asiento, Ricardo Santín, tiene una empresa de autobuses en Moreda. "Nos dedicamos a la línea regular de viajeros y del servicio discrecional, también hacemos transporte escolar. Ahora mismo tenemos vehículos desde 8 plazas hasta 57". Su empresa era familiar y fue en 2019 cuando cogió el cargo. Para él, estas subvenciones "están bien porque a veces tenemos bastantes trabas en muchas cosas y que nos ayuden viene bien".

La concesión de las subvenciones tendrá en cuenta criterios que priorizan el relevo generacional, la igualdad y la capacidad de generación de empleo. De esta manera, las ayudas serán de 1.200 euros para quienes no obtengan ninguna puntuación, 1.600 euros para los que alcancen entre 10 y 30 puntos, 2.200 euros para el rango de 31 a 70 puntos, y 2.600 para los que se queden entre 71 y 100.