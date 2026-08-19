Las familias de El Brañillín alertan de la presencia "habitual e incontrolada" de ganado en la urbanización: "Supone un riesgo para la seguridad"

La Asociación de Vecinos de la Urbanización "El Brañillín", en la estación invernal y de montaña de Valgrande-Pajares y que suma casi 300 apartamentos, han presentado escritos ante la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Lena, la Consejería de Cultura y la Dirección General de Ganadería del Principado para denunciar "el riesgo para la seguridad" que supone la presencia frecuente e "incontrolada" de ganado por las calles de este espacio.

La entidad expone que se trata de unos hechos que "vienen produciéndose de forma reiterada y grave, consistentes en la presencia habitual e incontrolada de ganado vacuno y equino que accede libremente al núcleo urbano, a sus viales públicos y privados abiertos al uso público, zonas deportivas y áreas recreativas". Los responsables de la asociación argumentan que la "ocupación persistente genera situaciones de riesgo objetivo para la seguridad de las personas, el tránsito rodado y peatonal, habiéndose producido ya sustanciales daños materiales e irrumpiendo los animales en zonas privadas y equipamientos comunitarios".

La presencia "continuada de ganado" en espacios de la urbanización El Brañillín y la estación invernal de Valgrande-Pajares "constituye una situación conocida por las administraciones competentes y genera riesgos para la seguridad de las personas, daños materiales y una evidente incompatibilidad con los usos residenciales, recreativos, deportivos y turísticos de la estación", insistió la entidad.

En la misma línea, remarcaron que la situación ha sido comunicada "en repetidas ocasiones" ante el Ayuntamiento de Lena y la Dirección General de Deportes del Principado y "pese a tales requerimientos, no se han ejecutado las medidas de cerramiento y control necesarias". Además, con fecha 28 de agosto de 2024, se interpuso denuncia "ante el puesto de la Guardia Civil de Pola de Lena. Aunque dicha actuación fue archivada en su momento en la vía penal, los hechos han continuado agravándose hasta la fecha, demostrando la ineficacia de los mecanismos de contención vigentes".

También alude la asociación en su argumentación a que en "noviembre de 2008, el Principado y el Ayuntamiento de Lena suscribieron el convenio de colaboración para el aprovechamiento de los pastos de la estación Invernal y de montaña Valgrande-Pajares. La cláusula sexta del citado convenio prohíbe expresamente el acceso del ganado a la zona urbanizada, áreas recreativas, aparcamientos, edificios e instalaciones de la estación, imponiendo al Ayuntamiento de Lena la obligación de ejecutar las medidas necesarias para impedirlo, incluyendo el cerramiento de dichas zonas".

Viales

La Asociación de Vecinos de la Urbanización "El Brañillín", presentó este mismo mes una queja ante el servicio de Consumo del Principado para demandar la mejora de los viales internos de la urbanización, que también dan acceso a las instalaciones del complejo deportivo, como consecuencia de su deterioro y del riesgo de accidentes que supone para los vecinos y para los usuarios de la estación. La reclamación encontró respaldo en la Asociación Nieve y Montaña de Asturias (integrada por clubes deportivos, empresarios turísticos, hosteleros, asociaciones vecinales y concesionarios vinculados a Pajares y Fuentes de Invierno), que indicó que "apoyamos totalmente esta denuncia que hace tiempo nosotros ya pusimos también sobre la mesa de la Consejera".