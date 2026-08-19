Langreanos en el Mundo prepara su encuentro anual, en el que premiará al doctor Luis Castaño y a Cruz Roja

La asociación Langreanos en el Mundo ultima los preparativos de sus XVIII Encuentro anual, que se celebrará a principios de septiembre. En el marco del evento se hará entrega de los galardones anuales de la entidad. El Premio Langreanos en el Mundo 2026 ha sido este año para el endocrinólogo pediátrico español, Luis Castaño, una destacada figura internacional en su especialidad e investigador de los mecanismos genéticos implicados en el desarrollo de las enfermedades endocrinas y metabólicas (como la diabetes). El Premio Distinción Solidaria "Falo Cadenas", por su parte, fue para la asamblea local de Cruz Roja en Langreo, presidida actualmente por Avelino Mariño.

Los actos comenzarán el miércoles 2 de septiembre en la Casa de Cultura de Sama, con la charla "Del mito de la eterna juventud a la medicina del envejecimiento", a cargo del bioquímico Javier A. Menéndez, que el pasado año recibió el premio "Langreanos en el Mundo". El jueves se celebrará la Junta General Ordinaria de la asociación en la Casa de los Alberti.

El viernes será la recepción a los galardonados, en la Torre de la Quintana, a las 11.00, en la sede de la entidad. Habrá otra recepción una hora después, en este caso en el Ayuntamiento, a las 12.00. A las 13.30 horas, en Langrehotel, será la entrega de galardones a los premiados de este año. Posteriormente habrá una espicha de hermandad.

Méritos

Nacido en Langreo en 1956, Luis Castaño es licenciado en Medicina por la Universidad de Oviedo. Se especializó en pediatría en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Se doctoró en 1991 en la Universidad del País Vasco y ese mismo año ya logró la plaza de médico adjunto en la Unidad de Investigación-Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Cruces (Vizcaya).

Responsable de una fructífera trayectoria investigadora, es catedrático de pediatría en la Universidad del País Vasco y, entre otros cargos en su faceta de investigación médica, fue director científico del Instituto de investigación Biocruces. En el año 2025 puso en marcha en el País Vasco el primer estudio en España para la detección precoz de diabetes tipo 1 en población pediátrica, en el que tomaron parte más de 6.000 personas.

En el caso de la Distinción Solidaria "Falo Cadenas 2026", para que el que hubo tres candidaturas, el premio fue a la Asamblea Local de la Cruz Roja de Langreo, por "su incansable trabajo por las personas vulnerables, por la defensa de los valores solidarios, por el apoyo a la integración de las personas que vienen de otros lugares". "La implicación de sus voluntarios, en las catástrofes o en el acompañamiento a las personas que viven en soledad", aseguró el jurado en su fallo.