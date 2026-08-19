Lena repara el patio del colegio de Campomanes y exige al Principado que construya una cubierta: "La instalación debe aprovecharse todo el año"

Aulas vacías, silencio, luces apagadas... Ese es el aspecto que presentan los colegios cuando alumnos y profesorado llegan a sus vacaciones de verano. Sin embargo, esa vida de los centros escolares se cambia en muchas ocasiones por otro tipo de actividad, como las obras de mejora de instalaciones. Es el caso del Colegio Rural Agrupado de (CRA) de Campomanes, en el que el área de Obras del Ayuntamiento de Lena aborda una renovación en el patio del centro.

Según detallaron fuentes municipales, los trabajos han comenzado esta misma semana. Supondrán un desembolso cercano a los 25.000 euros, y las primeras labores de los operarios han sido las correspondientes a la limpieza del área que será objeto de un importante lavado de cara aprovechando el periodo no lectivo de las vacaciones de verano. Tras ello, las tareas se centran ahora en hormigonar el patio, labor que estaban llevando a cabo este martes a pleno sol los operarios contratados para los trabajos.

Un camión descargando hormigón sobre el patio del colegio de Campomanes. / A. Velasco

"La intención de la administración local es que las obras estén concluidas antes del inicio de las clases", apuntaron desde el Ayuntamiento de Lena. Se trata de una obra ambiciosa, ya que afecta al patio del colegio, un lugar en el que alumnos y profesores pasan buena parte del año, tanto en los recreos como en las lecciones y actividades que pueden hacer al aire libre. La actuación consiste en el reasfaltado integral de 800 metros cuadrados de patio mediante aglomerado y la aplicación de resina técnica de sellado. Además, también se va a proceder al pintado de las pistas para la práctica de tres disciplinas deportivas, así como a la mejora de los elementos de juego, con la instalación de nuevas porterías de fútbol y canastas de minibásquet.

Demanda

Explican desde el consistorio lenense que "el área de Obras aprovecha el periodo estival para realizar el mantenimiento de varios centros de enseñanza pública, de forma que se garantice que los estudiantes regresen a las aulas en septiembre con unas instalaciones renovadas". "Es de vital importancia tener unos centros educativos de calidad y en las mejores condiciones, que sean cómodos y atractivos para alumnado y profesorado", agregaron.

Así, a lo largo de los meses de verano, el área de Obras del Ayuntamiento de Lena también aprovechó para realizar trabajos de mantenimiento en los otros colegios públicos (Jesús Neira y Vital Aza) según las solicitudes realizadas por la dirección de los centros. Se acometieron trabajos de pintura, sustitución de canchas en mal estado, así como otras pequeñas reparaciones. En unos meses también se procederá a sustituir los elementos de juego del parque infantil del colegio Vital Aza.

Además, el Ayuntamiento de Lena no se va a quedar ahí. Y es que también insistirá en una histórica demanda tanto de la comunidad educativa como del resto de vecinos de la localidad de Campomanes: la techumbre para el patio. "Seguiremos exigiendo a la Consejería de Educación que aborde el proyecto para que los alumnos y los vecinos puedan aprovechar las instalaciones todo el año", apuntaron desde el gobierno local de Lena, que hacen suya esta reivindicación colectiva, que ya trasladaron en varias ocasiones a la titular de Educación, Eva Ledo, incluso en una visita que realizó al centro el pasado curso.