La recuperación de los "búho" en el valle del Nalón: CC OO muestra su satisfacción pero pide más medidas para reforzar seguridad y más autobuses nocturnos

CC OO mostró este miércoles su satisfacción por la recuperación de los servicios nocturnos de autobús desde Pola de Laviana a Riaño y desde Sama hasta Oviedo, que volverán a funcionar a partir de este viernes, 21 de agosto, "con las frecuencias y horarios habituales", tras cuatro meses de parón. La instalación de mamparas en los autobuses por parte de la concesionaria ha permitido desbloquear la situación. La supresión temporal del "búho", hasta que se aplicaran medidas de seguridad en los vehículos, fue la solución a la que llegó el Principado para poner fin a la huelga que se vivió en el transporte urbano de la comarca la pasada primavera, tras el apuñalamiento de un conductor. No obstante, el sindicato pide más medidas para reforzar la seguridad.

Luz García, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO Asturias (que integra al transporte urbano) indicó que "la plantilla de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, que permaneció 20 días en huelga indefinida reclamando la instalación de unas mamparas de seguridad en los autobuses búho, tras el apuñalamiento vivido por un conductor en este servicio" el pasado 14 de marzo "siente hoy que su lucha y sacrificio ha servido para algo. Para mejorar la seguridad en los autobuses no solo para las personas conductoras, sino también para las personas usuarias".

Para la representante sindical es "un gran logro que pone de manifiesto que cuando la clase trabajadora lucha unida reclamando derechos justos para ella y la ciudadanía, los resultados son buenos para todos los colectivos", apuntó para dar las "gracias" a continuación "a la ciudadanía de la cuenca del Nalón, que se sintió solidaria con la causa, a pesar de ver mermado el servicio. Hoy podemos afirmar que el servicio ha mejorado en seguridad y desde CC OO de la cuenca del Nalón y de la Federación de Servicios a la Ciudadanía damos las gracias".

Asambleas

Los trabajadores fueron convocados este miércoles a dos asambleas para ser informados de la recuperación del servicio. "La propia Consejería nos avisó y nos comentó que se había logrado que por fin la empresa diera el brazo a torcer y colocara las mamparas. Ahora el servicio se reanuda porque la empresa ha visto que, si no colocaba las mamparas el servicio no iba a ser licitado, con lo cual se ha visto obligada".

García detalló que las mamparas "llevan acompañadas otras medidas de seguridad como la firma de un protocolo para cuando sucedan situaciones de violencia. Lo ha firmado la empresa con Comisiones Obreras este lunes, pero faltan más cosas. Faltan las cámaras y falta un botón de seguridad, una especie de alarma que avisa a la empresa si sucede una situación conflictiva". Y añadió. "De momento solo tenemos un búho por cada empresa, pero nosotros habíamos pedido como mínimo dos, por si se estropea ese autobús o hay que reforzarlo si hay un servicio extra"

Elena Morán, secretaria general de Comisiones Obreras de la comarca del Nalón, aseguró, por su parte, que "vemos la restitución del servicio como algo positivo. Es un servicio esencial para la ciudadanía del Nalón, no solo para la juventud que se mueve en verano, sino también para los trabajadores. Sí que queremos hacer hincapié en que la Administración tenga que poner medidas de cara a la próxima licitación, que imagino que será en breve, para que esto no vuelva a suceder". Para Morán, "al final el Principado es el máximo responsable y no se puede convertir a la ciudadanía en rehenes de ciertas decisiones empresariales. Tiene que velar para que se cumpla un servicio público esencial para toda la comarca".