San Martín del Rey Aurelio se "pone las botas": fiestas de El Pote en Santa Bárbara con mucha comida, música y juegos infantiles

Comienzan las fiestas de El Pote en Santa Bárbara, de San Martín del Rey Aurelio. Una celebración mítica que tendrá lugar entre el viernes 21 y lunes 24, a escasos días de que se acabe el mes de agosto.

La celebración comenzará el viernes a las 19.00 horas con música de gaita y de tambor, y será a las 19.30 horas cuando Fruela Fuente, periodista y cantante, dé el pregón que da comienzo a las fiestas. A las 20.00 horas actuará Iván Suárez y a las 22.30 horas, finalizará el día con la orquesta "Waykas" y el DJ "Vas Bailar".

El sábado se inaugurará la jornada con un pasacalles a las 17.00 horas, mientras se realizarán juegos infantiles con premios y posible cine si la lluvia lo permite. A las 18.30 horas se practicará un poco de deporte asturiano con jugadas de bolos en la bolera de Perabeles. Serán los equipos de La Mudrera y Sotrondio los que se vean las caras. La noche empezará con la música de la orquesta "Karamelo Show" y Jorge Ferré.

Gran día

El domingo será un día más cultural. A las 10.30 horas se inaugurará el X Mercáu Artesanal, acompañado con música tradicional. A las 12.30 horas se realizará la misa, con el grupo folklórico "L'Esperteyu" y haciéndose también una "puya'l ramu". A continuación se le entregará el "XXX Pote de Oro" a Luisa Llaneza.

A las 14.00 horas el pueblo podrá disfrutar de una paellada al ritmo de una sesión vermú. Para los más pequeños, tendrán pintacaras y juegos tradicionales con "6 Conceyos" a las 16.00 horas, y espectáculo de títeres a las 17.00 horas. A las 18.00 horas se hará un concierto didáctico de baile tradicional y a las 19.30 horas tocará el "Grupu Panderetes Caparines". El día acabará con la actuación de Juan Manuel Punzan y DJ "Vas Bailar".

El último día de celebración comenzará a las 10.30 horas con el reparto del bollu. A las 16.00 horas se hará un concurso de pintura para jóvenes con premios y a las 17.00 habrá actuación del "Grupo Folklórico L'Esperteyu". Lo siguiente será la actuación "pareya de gaiteros" a las 18.00 y a las 18.30 horas el festival de la canción asturiana. Para poner el broche de oro a las fiestas, se realizará una jira a las 19.00 horas y a las 22.00 horas tocará la orquesta "Tattoo" con el DJ "Vas Bailar".

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La circulación de vehículos quedará cortada en dirección Sotrondio, desde las 21.00 horas, durante estos cuatro días.