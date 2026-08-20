La cantera emprendedora suma reclutas: más de 11.000 estudiantes asturianos (desde Infantil a Bachillerato) pasaron por los programa formativos de Valnalón

Más de 11.000 estudiantes asturianos (de educación infantil, primaria, secundaria, FP y educación especial) pasaron el pasado año por los programas de fomento de la cultura emprendedora impulsados por Valnalón, entidad dependiente del Principado. En total, fueron 11.108 alumnos de 240 centros educativos de la región. A ellos hay que sumar 744 (de 26 centros) de las otras comunidades a las que Valnalón tiene transferida su metodología.

Valnalón destaca que "a lo largo de estos años, la entidad ha diseñado metodologías y contenidos basados en el aprendizaje significativo, el aprendizaje cooperativo y el trabajo por proyectos, así como materiales didácticos específicos para cada iniciativa, editados en diferentes idiomas". Las mismas fuentes indicaron que "nuestra labor se dirige al conjunto de la comunidad educativa —alumnado, profesorado y familias— y abarca todas las etapas formativas. En este modelo, el profesorado adopta un nuevo rol, pasando de ser el eje central del aula a desempeñar funciones de acompañamiento, orientación y apoyo al proceso de aprendizaje".

Los responsables de la entidad señalaron que "este enfoque favorece que los alumnos asuman un papel activo, desarrollen su autonomía y se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje. Entendemos la educación emprendedora como una herramienta para impulsar perfiles emprendedores capaces de contribuir a la transformación social, promoviendo el desarrollo personal y la capacidad de convertir las ideas en acciones".

Primaria

En educación infantil, Valnalón desarrolla el programa AÑA (Añerando), una iniciativa educativa que toma como eje la "creación de una tribu en el aula, desde la que niñas y niños exploran y descubren su entorno más próximo. El proyecto "Lila", por su parte, está orientado al desarrollo de competencias emprendedoras y al fomento de la igualdad entre niñas y niños de 3.º y 4.º de Educación Primaria. EME "Emprender en mi escuela", otra de las iniciativas, "es una propuesta educativa en la que el alumnado constituye y gestiona una cooperativa dentro del aula a lo largo del curso escolar. Por último, "Buscando la clave" surge para atender la necesidad de "disponer de una propuesta educativa especialmente atractiva para el alumnado con altas capacidades".

Secundaria

EJE (Empresa Joven Europea) es una de las propuestas para educación secundaria y se basa "en la creación y gestión de miniempresas de comercio nacional e internacional en el ámbito escolar. Su principal objetivo es fomentar capacidades y actitudes emprendedoras, al tiempo que acerca al alumnado a la realidad de su entorno mediante el contacto con instituciones públicas, entidades locales, empresas y otros agentes sociales y económicos". JES (Jóvenes Emprendedores Sociales), por su parte, es un proyecto orientado a promover la cultura emprendedora "a través de la constitución y gestión de una ONG o asociación por parte del alumnado".

Petit (Proyecto Educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo) es una iniciativa que "impulsa el espíritu emprendedor mediante la creatividad y la innovación tecnológica. A lo largo del curso escolar, el alumnado constituye un equipo de innovación que, con el acompañamiento del profesorado y a través de una metodología de aprendizaje guiado, diseña y desarrolla de forma autónoma un producto innovador que presenta públicamente al finalizar el curso". En otra propuesta, Desafío AE (Desafío Actividad Emprendedora), el alumnado, a través de una experiencia práctica, "asume el reto de idear, planificar y llevar a cabo una iniciativa propia en su centro educativo o en su entorno más próximo".

Bachillerato y FP

En Bachillerato y Formación Profesional se enmarca TMP (Taller para Emprender), que comienza con una sesión de motivación y continúa con un proceso formativo en el que los participantes, junto con personas emprendedoras, "trabajan en la búsqueda de soluciones a un reto concreto para diseñar una propuesta que dé respuesta a las necesidades planteadas por una entidad, ya sea una empresa, una organización no gubernamental o una asociación".

Por su parte, EIE (Empresa e Iniciativa Emprendedora) es un módulo basado "en el análisis y la elaboración de un proyecto empresarial vinculado a una pyme perteneciente a un sector relacionado con la familia profesional del ciclo formativo que cursa el alumnado".

Educación especial

El programa EMC (Una Empresa en mi Centro), destinado a Educación Especial, es una iniciativa dirigida estos centros y a los apoyo a la integración. "A través del proyecto, los participantes constituyen y gestionan una cooperativa en la que elaboran productos de forma artesanal para su posterior comercialización en un mercado local que se celebra anualmente".