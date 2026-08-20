La "minería inversa" del pozo Candín alcanza ya el 75 por ciento de inserción laboral

El nuevo centro (hub) de economía social y circular del Pozo Candín, en Langreo, una iniciativa puesta en marcha por ASATA (Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social), con la colaboración de Hunosa, ha logrado un nivel de inserción laboral cercano al 75 por ciento entre las personas que participaron en las dos primeras acciones formativas vinculadas a la deconstrucción, la rehabilitación y el reciclaje de materiales.

Javier Barro, Borja Sánchez y Ruperto Iglesias en las instalaciones de ASATA en el Pozo Candín / D. O.

Minería inversa

El proyecto, presentado este miércoles en el antiguo edificio de la lampistería, se basa en el concepto de «minería inversa», una iniciativa que pretende recuperar y reutilizar materiales procedentes de la construcción y otros residuos para generar actividad económica, empleo e inclusión social. «La idea es aplicar el concepto de minería inversa a materiales que hasta ahora considerábamos residuos, recuperándolos, dándoles una segunda vida y convirtiéndolos en una oportunidad para generar actividad y empleo», explicó Javier Barro, coordinador del Área de Sostenibilidad de ASATA.

Barro destacó que la iniciativa persigue «un triple impacto». «Hay un impacto ambiental muy claro, porque recuperamos materiales que normalmente acabarían en vertederos; hay un impacto económico, porque queremos generar nueva actividad vinculada a la economía circular; y hay también un impacto social, porque estamos formando a personas que se encuentran en riesgo de exclusión y mejorando sus posibilidades de acceder al mercado laboral», señaló.

Un 75 por ciento de inserción laboral

Los resultados de las primeras acciones formativas son, de hecho, uno de los principales avales del proyecto. «Estamos hablando de un nivel de inserción laboral cercano al 75 por ciento entre las personas que han participado en las dos primeras formaciones», apuntó Barro. «Es un dato que demuestra que la formación vinculada a necesidades reales de las empresas y a nuevos nichos de actividad puede convertirse en una herramienta muy potente para facilitar el acceso al empleo».

Instalaciones de ASATA en el pozo Candín, con el castillete al fondo y construcciones en desuso a la derecha / D. O.

El responsable de Sostenibilidad de ASATA explicó que el objetivo no se limita a impartir cursos. «No queremos que esto sea simplemente un centro de formación. Queremos generar un ecosistema en torno a la economía circular, en el que la formación esté conectada con la experimentación, el emprendimiento, la investigación y las necesidades de las empresas», indicó.

El espacio funcionará como un centro multidisciplinar y contará con un área “maker” en la que se podrá experimentar con materiales de construcción, plásticos y otros residuos. También dispondrá de zonas destinadas al emprendimiento y a la formación. «El área maker nos permitirá probar materiales, buscar nuevos usos y desarrollar soluciones que después puedan trasladarse a proyectos empresariales», explicó Barro.

El hub pretende además convertirse en un punto de conexión entre distintos agentes. «Queremos que por aquí pasen investigadores, que esté abierto a la Universidad, a los centros tecnológicos, empresas, emprendedores y también a entidades sociales. La economía circular necesita precisamente esa colaboración entre ámbitos diferentes», añadió.

Plásticos marinos

Entre las iniciativas que se desarrollarán en el hub figuran dos proyectos europeos. El primero, “Blue Point”, está orientado a transformar los plásticos marinos en nuevas oportunidades empresariales. El segundo, “Deco Waste”, trabaja en la reutilización de materiales procedentes de la deconstrucción y en la búsqueda de soluciones para problemas como los vertederos ilegales. «Los residuos dejan de ser únicamente un problema cuando somos capaces de encontrarles un valor y convertirlos en materia prima para nuevas actividades», resumió Barro.

Un millón de euros

El presidente de ASATA, Ruperto Iglesias, destacó que la actuación ha supuesto una inversión superior al millón de euros, financiada parcialmente a través del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados. «Estamos ante una inversión importante, de más de un millón de euros, que permite recuperar unas instalaciones mineras y ponerlas al servicio de un modelo económico completamente diferente», señaló.

Iglesias destacó especialmente el carácter social del proyecto. «No se trata solamente de recuperar materiales o de hablar de economía circular. Se trata también de que las personas que participan en las formaciones tengan una oportunidad real de incorporarse al mercado laboral», afirmó.

En este sentido, recordó que ya se ha constituido la empresa de inserción Santa Bárbara Inserción, que será la encargada de facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas formadas en el proyecto. «La empresa de inserción es una pieza fundamental porque nos permite completar el recorrido: primero está la formación y después tiene que existir una oportunidad de empleo», explicó.

«El objetivo es que las personas no se queden únicamente con un certificado de formación, sino que puedan dar el salto a un puesto de trabajo y desarrollar una trayectoria profesional», añadió el presidente de ASATA.

Iglesias incidió también en la importancia de recuperar las antiguas instalaciones mineras. «Estamos dando un nuevo uso a un espacio que forma parte de la historia industrial de las Cuencas y convirtiéndolo en un lugar orientado al futuro, a la economía circular, a la formación y al empleo», señaló.

Mujeres en la construcción

En la actualidad se desarrolla un tercer curso dirigido específicamente a mujeres, con una veintena de alumnas, con el objetivo de favorecer su incorporación a un sector tradicionalmente masculinizado como el de la construcción. «Queremos que las mujeres tengan también una puerta de entrada a un sector que tradicionalmente ha estado muy masculinizado», explicó Iglesias.

La formación está orientada a facilitar conocimientos relacionados con la construcción, la rehabilitación y el aprovechamiento de materiales, pero también pretende abrir nuevas posibilidades laborales. «La intención es que las alumnas puedan adquirir competencias que tengan una aplicación directa y que les permitan encontrar una salida laboral», señaló el coordinador de Sostenibilidad de ASATA.

Durante la visita también participó el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, quien subrayó la importancia de la economía social en Asturias, un sector que agrupa alrededor de 600 empresas, genera unos 5.000 empleos y representa cerca del 4,5 por ciento del valor añadido bruto regional.

Sánchez destacó que «la economía social tiene un peso cada vez más relevante en Asturias» y valoró especialmente iniciativas que, como la desarrollada en Candín, «son capaces de combinar generación de empleo, innovación, sostenibilidad e inclusión social».

El consejero puso además el acento en la recuperación de antiguos espacios mineros para nuevos usos. «Estamos viendo cómo espacios que durante décadas estuvieron vinculados a la actividad minera pueden tener una segunda vida y convertirse en lugares destinados a la innovación, la formación y la generación de nuevas oportunidades», señaló.

Los responsables del proyecto prevén que durante el último trimestre del año se pongan en marcha nuevas acciones formativas y se abran progresivamente las instalaciones a colectivos, asociaciones y ciudadanía. El objetivo es que el antiguo espacio minero de Candín se convierta «en un referente de la economía circular y social en Asturias», según explicó Iglesias.

«Queremos que este espacio tenga vida, que sea utilizado por empresas, entidades, investigadores, asociaciones y ciudadanos, y que se convierta en un lugar donde puedan surgir nuevos proyectos», concluyó el presidente de ASATA.