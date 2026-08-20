Nuevas visitas guiadas por Mieres para este mes de septiembre: este viernes se abre el plazo de inscripción
Las rutas incluyen excursiones por el patrimonio industrial, etnográfico y cultural del concejo
Lucía Hernández
El Ayuntamiento de Mieres abre este viernes el plazo de inscripción para las diversas actividades turísticas y de ocio de septiembre, ofertadas en el programa "Disfruta Mieres". El plan es una propuesta que da a conocer el patrimonio cultural, histórico, industrial y etnográfico del concejo. Para ello, se incluyen varias rutas turísticas, visitas guiadas y recorridos en un bus turístico, todo gratuitamente.
Actividades
Una de las visitas guiadas ofertadas es por Mieres, el viernes 4 de septiembre. Otra ruta se realizará por los templos románicos del Camino de Santiago, el sábado 5 y el viernes 11. La última visita guiada será una ruta sobre la revolución de octubre del 34, el domingo 20.
En cuanto a rutas etnográficas, se ofrece una por Lloreo, el sábado 19, y otra por el Valle de Cuna, el domingo 13. La última es un paseo por el valle de Turón, llamada "De bocaminas y pozos", el domingo 27.
Por otro lado, también se realizarán visitas en bus turístico, por el patrimonio industrial y natural de Mieres. Partiendo desde el Ayuntamiento, se verá el Pozo Santa Bárbara, el Pozo Espinos, el Pozo Fortuna y el Alto la Colladiella. Las rutas tendrán lugar los domingos 6, 13 y 20. En el Pozo Santa Bárbara se hará una visita inmersiva, lo que "refuerza el atractivo de Mieres como destino, siendo una opción para quienes no pueden o no quieren bajar al pozo, pero sí aproximarse al mundo y a la historia minera".
Las inscripciones de todas las actividades se realizarán a través de la página web municipal.
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