Últimas semanas para presentar candidaturas a los premios Pozu Fortuna de Mieres
El plazo para optar a los galardones, que reconocen la labor de personas que promueven "la solidaridad y los derechos humanos", concluye el 15 de septiembre
El Ayuntamiento de Mieres mantiene abierto, hasta el próximo 15 de septiembre, el plazo de presentación de candidaturas a los Galardones Pozu Fortuna. Los premios, organizados por la concejalía de Memoria Democrática que dirige Nuria Ordóñez, junto a la Asociación Foro Pozu Fortuna, tienen como objetivo reconocer a personas o entidades que destaquen por su lucha por los derechos humanos y la memoria democrática. El plazo se abrió el 15 de junio.
Tal y como explica la concejala, la presentación de candidaturas puede hacerse a través del mail galardonespozufortuna@gmail.com, por correo postal al Ayuntamiento de Mieres a la atención de la concejalía de Memoria Democrática, o en mano, en la Secretaría de Alcaldía del Ayuntamiento.
Estos galardones tienen por objeto "el reconocimiento de aquellas personas o entidades que se hayan distinguido en la realización de acciones u obras que realcen los valores de humanidad, libertad, solidaridad, paz y defensa de los derechos humanos y se entregan en un acto que se desarrolla en octubre en el que será uno de los primeros lugares de memoria democrática en Asturias, el Pozu Fortuna".
Además, desde el gobierno local se valora muy positivamente que el Principado haya iniciado este procecimiento, el de declarar el espacio mierense como lugar de memoria democrática. "Pone en valor la labor realizada para dignificar este enclave, escenario de hechos de nuestra historia reciente que es necesario recordar para que no vuelvan a repetirse. El Pozu Fortuna es también un símbolo de la lucha por la democracia y las libertades. De la oscuridad de una caña de un pozu que se convirtió en fosa común a la luz de la Memoria", subrayaron desde el gobierno local.
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