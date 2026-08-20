Los vecinos alertan de la presencia de una planta altamente tóxica, el estramonio, en las obras del soterramiento en el centro de Langreo
El colectivo pide a la Consejería que elimine la planta, de la que se extrae la burundanga, de los terrenos de la zona
La plataforma por el soterramiento de Langreo ha denunciado este jueves la presencia de la planta de estramonio (Datura stramonium) en las obras de urbanización de los terrenos liberados por el plan de vías en La Felguera. La presencia de esta planta en zonas verdes urbanas, aseguran, "es un grave peligro de intoxicación grave o mortal". Toda la planta contiene alcaloides tóxicos, atropina y escopolamina, el principio activo de la conocida popularmente como burundanga. . "Su presencia en parques y rotondas amenaza directamente a niños y mascotas que puedan ingerir sus flores, hojas o frutos. También tocar sus frutos o savia sin protección y luego llevar las manos a los ojos o la boca puede causar reacciones tóxicas locales o sistémicas", alertan desde la plataforma.
Investigación
Por ello desde la plataforma exigen a la Consejería de Movilidad, entidad garante de la obra, "que elimine dicha planta de las zonas ajardinadas y abra una investigación del porqué se echó semilla de dicha planta en ese terreno". También reclaman al área de medio rural del Ayuntamiento de Langreo "que realice un control exhaustivo de la zona verde antes de recepcionar la obra".
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