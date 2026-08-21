Aller excava en sus raíces y financia una investigación para sacar a la luz los castros del concejo

El Ayuntamiento de Aller ha puesto en marcha una investigación para sacar a la luz los castros dispersos por distintas zonas del concejo. Los primeros trabajos ya han comenzado en el conocido como castro de Les Mueles y están dirigidos por el arqueólogo Alfonso Fanjul Pedraza, responsable del proyecto municipal.

El primer yacimiento, sobre el que se plantea su datación mediante una limpieza estratigráfica, es el conocido como castro de Les Mueles. Se trata de un castro en ladera, a unos 750 metros de altitud, orientado al sur y situado sobre el pueblo de los Llanos, desde el que se accede al yacimiento a través de una pista forestal. El yacimiento se ubica sobre unas peñas de roca caliza y alrededor de toda la corona se encuentran numerosos derrumbes, algo que según los expertos indica la concentración en la cima de la colina de las estructuras defensivas. Además, se han localizado varios fosos que separan el castro de la colina sobre la que se ubica. El foso principal tiene casi quince metros de profundidad respecto a la corona y hasta siete metros de ancho en su base. Por esa zona discurre en la actualidad una pista forestal.

Materiales encontrados en el castro de Les Mueles, en Aller / Cedida a LNE

Primeros datos

Según apuntan desde el Ayuntamiento de Aller, el castro de Les Mueles fue reconocido y catalogado por el profesor José Manuel González y Fernández-Valles en 1971, y descrito posteriormente de forma breve por José Luis Maya en 1988, hasta su publicación definitiva por Luis Menéndez Bueyes y Alfonso Fanjul en 2004. De entre sus hallazgos solo sabemos de la existencia de molinos circulares castreños, que pueden corresponderse a finales de la Edad del Hierro o época romana, entre los siglos IV y I a.C., a falta de datación más concreta.

La toma de muestras que ahora se inicia no solo permitirá la datación del yacimiento, sino también, conocer datos sobre la evolución del paisaje, la fauna consumida por sus habitantes, y la economía local durante las primeras etapas de la historia del concejo.

Paneles didácticos

El resultado de las investigaciones se plasmará en un panel didáctico en la localidad de Llanos y otro en el CIVICA (Centro de Interpretación de la Vía Carisa), ubicado en Nembra. Se colocarán tres postes indicativos, para la visita al castro.

La actuación está financiado por el Ayuntamiento de Aller dentro de un plan de investigación que propone la datación de un poblado fortificado al año entre 2026 y 2029.

Además de la publicación de los resultados y su señalización didáctica, se plantea una visita guiada al público, para conocer los primeros resultados al final de la campaña de investigación.