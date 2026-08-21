Homenaje a Juan de Monín en la travesía Felechosa-Caleao, la caminata que hermana a Aller y Caso
El recorrido reúne este viernes a decenas de personas
La 42.ª edición de la tradicional Travesía Felechosa-Caleao, que un año más une la localidad allerana con la parroquia casina recordando los lazos de hermandad forjados en los pastos de montaña que ambos comparten, celebra este año un sentido homenaje a uno de sus personajes más queridos, Juan de Monín.
Los más de 70 caminantes salieron este viernes por la mañana de la localidad de Felechosa por el Camín del Monte, rumbo al "mayeu" de la Tabierna, atravesando para ello la Collá Cebarón, las Ordaliegas y la Mornera.
En la Tabierna tuvieron el avituallamiento y descanso y un sentido homenaje a Juan de Monín, que falleció hace 10 años en ese paraje. Juan era uno de los últimos vaqueros, que pasaba la temporada estival en su cabaña de la Tabierna, donde siempre brindaba su hospitalidad y un buen café de pota a ganaderos y montañeros, en especial a los caminantes de esta travesía.
Tras este emotivo homenaje continuaron su camino hasta la Peornosa, donde entraron ya al concejo de Caso, pasando por la Roble, el manantial de la Fontona y por los famosos Arrudos, hasta llegar al pueblo de Caleao, donde como todos los años disfrutan de una comida de hermanamiento y un posterior baile.
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