El PP tilda de una "incapacidad de gestión" el retraso en la sustitución de la cubierta de amianto del Colegio Público San Pedro de Piñeres

La diputada del PP Asturias y portavoz de Educación, Gloria García, ha denunciado esta mañana la "incapacidad de gestión" de la Consejería de Educación ante la falta de sustitución de la cubierta del Colegio Público San Pedro de Piñeres (Aller), que está "afectada por amianto".

Junto a varias familias del centro y al concejal popular del Ayuntamiento de Aller, Héctor Teijeiro, García señaló que esta es "la cuarta ocasión" en la que el partido acude al colegio para "reclamar una solución al problema, que se prolonga desde hace más de dos años". García denunció también que el cambio "no se ejecutará este verano y podría retrasarse hasta 2027, pese a contar con un proyecto desde mayo de 2025".

La portavoz de Educación explicó que, en 2024, "la Consejería negaba la existencia del problema y no contemplaba la sustitución inmediata de la cubierta". Además, añadió que "la entonces consejera de Educación, Lydia Espina, negó que existiera riesgo para la salud y aseguró que la cubierta se cambiaría a lo largo de la legislatura".

Según García, "esta situación se debe a que el anuncio de licitación tiene fecha de 12 de junio de este año, todavía no se ha confirmado el contrato, ni se ha formalizado el acta de replanteo, y que la obra tiene un plazo de ejecución de dos meses". Cabe añadir que "todo ello con un procedimiento que la propia Consejería calificó de urgente por motivos de seguridad del alumnado y del personal, advirtiendo que la obra debe ejecutarse durante el periodo estival, ya que, de no ser así, habría que suspender las clases".

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Para finalizar, la diputada popular exigió a la Consejería de Educación que explique la falta de arreglo de una obra urgente, con un proyecto que compromete la seguridad, tanto del alumnado, como del personal del centro, continúe todavía sin ejecutar.