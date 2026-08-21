Más de sesenta mil personas descubrieron los atractivos del concejo de Langreo en la Feria de Muestras de Gijón
"Este año ha habido un pequeño repunte, donde destacó cierto interés por los Talleres del Conde y sus actividades", apunta Aida Antuña, técnica de turismo del Ayuntamiento
Lucía Hernández
El pabellón de Langreo sigue ganando adeptos en la Feria Internacional de Muestras de Gijón. "Este año se ha batido el record de visitantes, con un pequeñísimo repunte con respecto al año pasado, recibimos unos 61.000", apuntaba Aida Antuña, técnica de turismo de Langreo. "Además este año hubo una subida de público proveniente de fuera de la región", añadía. Lo que explica esto es que "la mayoría de la afluencia de público se debe a las actividades lúdicas que se realizaron por la tarde", actuaciones, charlas, que atraen a los asistentes y los ayudan a descubrir los secretos del concejo.
Bajo el lema "Fábrica Cultural, Talleres del Conde. Ye tuyo, ye nuestro", el puesto invitó a todos los visitantes a descubrir el patrimonio industrial y minero del concejo más poblado del Valle del Nalón. Este año, la exposición estaba dedicada a los Talleres del Conde, el nuevo espacio cultural del municipio, con una muestra dentro y varias actividades que se realizaron durante la feria. "Hubo mucho interés por los el centro, hasta una pintora nos pidió el contacto para desarrollar varias iniciativas allí dentro".
El primer evento realizado fue el Día de Langreo, coincidiendo con la jornada inaugural de la Feria. "La jornada fue perfecta, llegaron los 15 autocares, hubo reparto de sidra y bollos preñaos. No hubo ningún incidente". Y cómo no, también hicieron acto de presencia las mascotas Samu y Samina, unos topos vestidos con traje de minero y con traje tradicional de asturiana.
CAI de Pando
Además del exitoso primer día de feria, también se realizaron otras actividades como la presentación de la Cofradía Gastronómica "Su Excelencia la Fabada", otra del "10.º Rally Ciudad de Langreo" o el juego "Acierta y Gana" sobre el Ecomuseo Minero Valle de Samuño. Aunque sin duda, la actividad más aclamada fue la presentación del 35 Aniversario del CAI de Pando, donde participaron varias autoridades y Nieves Mejuto, directora del Centro de Apoyo a la Integración, además de usuarios y familiares, en una jornada muy especial.
Otra propuesta estaba relacionada con el eclipse, realizándose una presentación sobre la observación fenómeno en el concejo de Langreo. "El día del eclipse, esto estuvo desierto, fue un fenómeno extrañísimo con el que existía un gran furor entre la gente. No obstante, al día siguiente repuntó el número de visitantes".
También se realizó una jornada de emprendimiento femenino "XX Aniversario Emprendedora Langreo", una presentación sobre libros de los miembros de la Asociación literaria "Tinta Astur" y la presentación del "Derrame Rock", que se celebrará los días 9 y 10 de octubre en los Talleres del Conde.
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