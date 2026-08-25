Asturias, con el centro de investigación de El Entrego, se posiciona como polo emergente de la computación cuántica en España: así es la tecnología que transformará el mundo

No despierta tanto fervor ni atrae tanta atención como la inteligencia artificial, pero hay otra tecnología llamada a marcar el futuro. Se trata de la computación cuántica, un nuevo paradigma de la informática que permite multiplicar la potencia y velocidad de cálculo para que los ordenadores puedan responder a problemas mucho más complejos. Más allá de la teoría, este cambio promete acelerar la investigación científica, alumbrar nuevos fármacos y acabar con la criptografía que garantiza la seguridad de nuestras comunicaciones.

Ese potencial transformador para la economía, la ciencia, la ciberseguridad y la defensa ha hecho que, desde hace casi una década, Estados Unidos y China hayan adoptado una estrategia nacional para domarlo y supeditarlo a sus intereses. Sin embargo, en el campo cuántico, la pugna no es solamente entre las dos superpotencias. Otros actores tienen mucho que decir. Y el mejor posicionado como alternativa a Washington y Pekín es la Unión Europea.

Inversión nacional

Actualmente, hasta 33 países han tejido un plan para ganar peso e influencia en ese mercado. Las inversiones anunciadas en todo el mundo ya superan los 40.000 millones de dólares, según un informe del European Centre for International Political Economy (ECIPE) publicado a principios de 2025.

El país que más apuesta por la cuántica es China, con cerca de 18.000 millones de inversión, la inmensa mayoría a través de fondos públicos canalizados por el Estado. En segunda posición está la UE, con casi 12.000 millones, también mayoritariamente públicos. En tercer lugar está EE UU, con poco más de 10.000 millones, si bien más de la mitad proceden de firmas de capital riesgo. La lista la completan Alemania, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Francia, Japón, Rusia y Países Bajos, los únicos cuya inversión supera los 1.000 millones.

También España ha entrado en la batalla cuántica, y con ella Asturias, que se ha consolidado como uno de los cinco polos cuánticos emergentes del país. La región cubre toda la cadena de valor tecnológica —desde el desarrollo de hardware gracias al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) de El Entrego hasta la simulación avanzada— impulsida por la colaboración entre el CTIC Centro Tecnológico y la Universidad de Oviedo a través de la alianza Quantum Asturias.

En lo que se refiere al volumen de empresas, el liderazgo está en manos de la UE. El club de los 27 cuenta con 66 compañías de cuántica, algunas tan relevantes como la francesa Pasqal, la finlandesa IQM Quantum Computers o la alemana planqc. También la vasca Multiverse Computing y la catalana Qilimanjaro Quantum Tech. Aunque el sector privado comunitario representa el 26% del total mundial, solo concentra un 12% de las inversiones.

En cambio, EE UU cuenta con 62 empresas, un 24%, pero reúne hasta un 44% de toda la inversión privada a nivel mundial. El país alberga gigantes de la computación cuántica como IBM Quantum, Google Quantum AI, IonQ, PsiQuantum, Amazon Bracket o Azure Quantum, de Microsoft.

En tercera posición está el Reino Unido, que despunta con más de 35 compañías, entre ellas referentes como Quantinuum u Oxford Quantum Circuits. La segunda acaba de anunciar que construirá en Barcelona el centro de computación cuántica más grande del sur de Europa. Por detrás queda China, con 25 empresas que atraen un 10% de las inversiones privadas del sector.

Importancia de la academia

Más allá de los gobiernos y el sector privado, la academia –tanto universidades como centros de investigación– también juega un rol vital en la computación cuántica, pues "revela avances teóricos" y "fomenta la innovación aportando los conocimientos fundamentales y las ideas creativas que impulsan el desarrollo de productos", remarca el ECIPE.

EE UU es el país que produce más investigación (un 22,5% del total) y de mayor impacto (un 34% está entre el 10% más citado) en computación cuántica, seguido de China, con un 21,5% del volumen y un 16% de la calidad. Sin embargo, el gigante asiático lidera holgadamente la investigación en comunicaciones cuánticas y, con un margen más estrecho, en sensores cuánticos. La apuesta de ambas potencias por este segundo campo sugiere su interés por una tecnología que puede servir tanto para fines civiles como militares.

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Sumados, los países de la UE concentran cerca de un 22% de las investigaciones cuánticas. Eso se debe a la fuerza de Alemania, el tercero que más produce, pero también de otras naciones como Italia, Francia o España, cuyo papel empieza a ser emergente.